Robot Polis Köpeği, Silahlı Çatışmada Vuruldu

Tarihte ilk defa aktif olarak kullanılan bir robot polis köpeği silahlı çatışma esnasında vuruldu.

ABD'de Massachusetts Eyalet Polisi (MSP), Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'u kendi envanterine katmış ve robot köpeğe Roscoe adını vermişti. Bu robot köpek, yakın zamanda yaşanan bir silahlı çatışmada vurularak devre dışı bırakıldı. Bu anlamda da bir ilk yaşanmış oldu.

Bu olayın robotların zarar gördüğü ilk vaka olduğu düşünülüyor. Bu durum, kolluk kuvvetlerinin aktif görevlerde makineleri ve robotları kullanarak zarar görmekten korunabileceklerine dair bir örnek olarak gösterildi. Böylece zorlu durumlara karşı da bir alternatif oluşturuluyor.

Robot köpeğe üç el ateş edildi

Robot köpeğin vurulduğu olay, kendisini bir eve kapatan silahlı bir şüpheliye karşı SWAT ekipleri harekete geçtiğinde başladı. Swat ekibi olay yerine vardığında şüpheli şahıs ekiplere ateş açtı. Ateşe karşılık olarak polis ekipleri robot köpeği binanın içine gönderdi. Robot köpeğe PackBot 510 adlı iki de robot eşlik etti. Böylece şüphelinin yeri tespit edilebildi.

Şüpheli şahıs, robot köpeği ilk olarak devirip yapının üst katına çıkmak için harekete geçti. Devrildiğinde kendi kendine doğrulabilen Roscoe, merdivenlerden adamı takip etti. Bunun üzerine adam robot köpeği tekrar devirdi ve sonrasında da robotun bağlantısı kesildi. Polis görevlileri daha sonra da robotun vurulmuş olduğunu tespit etti.

SWAT ekipleri şüpheliyi biber gazıyla etkisiz hâle getirdi. Sonrasında da şüpheli şahıs daha fazla direnmeden teslim oldu. MSP yetkililerinden gelen açıklamada, bu vakanın mobil platformların faydası hakkında önemli bir örnek olduğunu, aksi durumda bir polis ya da bir köpeğin vurulabileceğini açıkladı.