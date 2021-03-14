Robotik Kol ve 5G ile İlk Uzaktan Dövme Yapıldı

Hollanda'da T-Mobile, yeni hizmete soktukları 5G bağlantıları halka anlatmak için oldukça farklı bir yöntem tercih etti. Bir robot kol kullanılarak uzaktan dövme yapıldı.

Bazı ülkelerde artık 5G bağlantısı kullanılmaya başlanmış durumda. Öyle ki GSM servis sağlayıcıları 5G üzerime reklamlar yapmaya başladı. Hollanda'da 5G'nin hızı ve tutarlılığı için yapılan bir reklamda birine uzaktan dövme yapıldı.

Oyuncu Stjin Fransen, başka bir yerde bulunan Wes Thomas tarafından kontrol edilen robot kol ile kendisine dövme yapılmasını kabul etti. Dövmenin yapılma anı, robot kolun geliştiricisi olan The Mill tarafından videoya alındı.

5G ile milimetrik operasyon

Dövme işlemi 5G bağlantı üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Projede sanatçının yaptığı her hareket bilgisayar üzerinden 5G bağlantısı ile robotik kola aktarıldı. Dövme sanatçısının canlı olarak yaptığı her hareket, neredeyse hiçbir gecikme yaşanmaksızın robotik kola aktarılabildi.

Hollandalı dövme sanatçısı Wes Thomas, bir süredir uzaktan dövme teknolojileri konusunda da çalışmalara imza atıyordu. Thomas'ın daha önce de sebzeler ve protez deri örnekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı. Sanatçı böylece tarihin ilk 5G dövmesini yapma şansına da erişebildi.

Sürecin tamamı 3 dakikalık bir videoda özetlendi. Robotun ilk inşa edilmesi sürecinden başlayan video, yapılan bağlantı çalışmaları ve dövmenin yapılma sürecini de içeriyor. Genel olarak oldukça dikkat çekici bir video görüyoruz.

Robot kollar ve 5G

Her ne kadar burada verilen örnek bir dövme yaptırma süreci olsa da gelişen teknolojilerin ne kadar etkili olduğu ve neler beklememiz gerektiği konusunda fikir veriyor. Robot kolları tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda da uzaktan müdahaleler için kullanılırken görebiliriz.

Tattoo sanatçısının yaptığı çalışma böylelikle tarihte bir ilk olurken, gelecekte de karşımıza çıkabilecek değişimleri göstermeyi başardı. Kim bilir, belki de ileride büyük dövme sanatçılarından uzaktan bağlantı ile dövme edinmek mümkün olabilir.