İnsanlar olarak bizim bir nesneyi kavramamız, yerini değiştirmemiz ve kaydırmamız aslında oldukça basit olsa da bunu robotlarla gerçekleştirmek o kadar da kolay değildi. Ancak MIT araştırmacıları bu süreci, robotlar için de kolaylaştıracak yeni bir algoritma geliştirdi.

Bir nesneyi tutarken kavrama şeklinizin ne kadar kolayca değiştiğini fark etmemiş olabilirsiniz ancak robotik mühendisleri bu konu hakkında oldukça fazla düşünmüş. En sofistike mekanik kavrayıcılar bile bazen objenin doğru parçasını kavrayamayabiliyor. MIT’de bulunan araştırmacılar, robotların objeleri ayarlanan şekle göre hafifçe dürtmesi için yeni bir algoritma geliştirdi.

Bir kişi diğer elini kullanmadan bir şeyi kavrayacağı şekilde ayarlayacağında genellikle bunu düz bir yüzeye karşı yapmayı tercih eder. Buna benzer bir sürecin robotlara da oldukça yardımcı olacağı düşünüldü ancak geleneksel algoritmalarla bu yaptırmaya çalışmak onlarca dakika alıyordu. İşte MIT’nin yeni araştırması bu umutları yeniden yeşertti.

Yeni algoritma

MIT tarafından geliştirilen yeni algoritma, kavrayıcının, bir saniyeden kısa bir sürede bir nesneyi hareketsiz bir yüzeyde nasıl kaydıracağını ya da iteceğini planlayabiliyor. Bu yenilik, fizik sayesinde geliştirildi. Yeni algoritma, eski algoritmanın karmaşıklığının yerine ekibin “devinim konisi” adını verdiği, sürtünmenin koni şeklindeki haritasını kullanıyor.

Devinim konisinin içerisindeki değeler, bir kavrayıcının, bir objeyi nasıl iteceğini ya da kaydıracağını tanımlıyor. Koninin dışındaki her şey objenin düşmesiyle sonuçlanıyor. Ekip, kavrayıcının, kargoyu düşürmesine sebep olmayacak muhtemel hareketler alt kümesini veren sonuçlar için devinim konisini hesapladı. Ekip, bunun, insanların otomatik bir şekilde yaptığı bir şeye göre halen karmaşık bir süreç olduğunu ancak eski metoda göre daha hızlı olduğunu söyledi. Eski metotta 500 saniye süren bir işlem şu an sadece bir saniye sürüyor.

Araştırmacılar, devinim konisi modelini doğrulamak için binlerce test gerçekleştirdi ve bu teknolojinin gelecekte üretimde ve antrepo ayarlamalarında kullanılmasını umut ediyor.