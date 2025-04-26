Rolls-Royce, Black Badge Cullinan Series II'nin doğadan ilham alan özel versiyonu Cullinan Daisy modelini tanıttı.

Rolls-Royce, Black Badge Cullinan Series II'nin özel bir versiyonu olan Cullinan Daisy'yi tanıttı. Doğadaki zarif detaylardan ilham alınarak tasarlanan bu model markanın kişiye özel üretim anlayışına yeni bir soluk getiriyor.

İngiliz otomobil devi Rolls-Royce, Cullinan Daisy adını verdiği özel üretim SUV modeli ile karşımıza çıkıyor. High Tatras Dağları’ndaki papatya tarlalarından ilham alan bu otomobilin dış tasarımında Powder Blue (Toz Mavi) rengi tercih edilirken, el boyaması papatya desenli Coachline ile detaylar ön plana çıkarıldı.

Cullinan Daisy modelinin özellikleri

Cullinan Daisy'nin iç tasarımında ise Blackwood kaplama üzerinde kumlama tekniğiyle işlenmiş papatya motifleri yer alıyor. İç mekanda ağırlıklı olarak Fleet Blue rengine yer verilirken, Selby Blue ve siyah deri detaylarla şık bir uyum yakalanmış. Papatya desenleri ise sadece koltuklarda değil, aydınlatmalı taban plakalarında ve otomobilin içinde gizlenen özel şemsiyelere de yansıtıldı.

Otomobilin tavanında, Ursa Major, Ursa Minor, Gemini ve Taurus takımyıldızlarını yansıtan Bespoke Starlight kaplama bulunuyor. Bunun yanı sıra doğa yürüyüşü ekipmanları için otomatik açılabilen Rekreasyon Modülü de Cullinan Daisy'nin dikkat çeken özellikleri arasında.