Roscosmos, Casus Uyduların Rusya’yı İzlemesine Engel Olacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yetkilileri, ülke topraklarında gerçekleşen faaliyetleri yabancı ülkelere ait casus uydulardan gizleyebilmenin bir yolunu bulduğunu açıkladı.

Dünya üzerindeki her devletin istihbarat çalışmaları bulunur. Bu çalışmalar da en basit haliyle casusluk ve anti casusluk şeklinde ilerler. Gelişen teknolojiyle birlikte artık gözlemler yapmanın ve casusluğun pek çok yeni yolu ortaya çıktı.

Rusya, bu yeni teknolojili casusluk sistemlerine pabuç bırakmamaya kararlı olduğunu her fırsatta gösteriyor. Ülkenin bir siber saldırı durumunda ülke dışındaki internete bağlantıyı kesebildiği açıklanmıştı. Rus yetkililer şimdi de uydulardan yapılacak casus gözlemleri engellemenin bir yolunu bulduklarını açıkladı.

Casusluğa karşı yeni yöntem

Rusya Federal Uzay Ajansı olan Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Korunan bölgenin, casus uyduların görüş alanına girdiği zaman dilimlerinde, direkt bu uyduların görüş hattında bulunan tekrarlayıcı cihazların alıcılarını kapatmak gerekiyor” denildi.

Yani bu yöntemde optik, kızılötesi ya da radar gözetim uyduları bir bölge hakkında bilgi almak istediğinde bölgede o kadar çok radyoelektrik sinyali tekrarlı şekilde yayılıyor ki gözlem araçlarının sinyalleri yetersiz kalıyor.

Bu yöntemin yalnızca casus uyduların, ait olduğu ülkelerin yer istasyonlarının görüş alanı dışında olduğu zaman işe yaradığı da belirtildi. Bu zamanlarda uydular yer istasyonuna doğrudan mesaj aktaramıyor. Etkiyi kalıcı kılmak için birden fazla sinyal istasyonunun kurulması da öneriler arasında yer aldı.

Roscosmos uzmanları yerdeki bastırma istasyonları ve uzayda ya da atmosferin üst tabakalarında bulunan casus uyduları için bir veri tabanı oluşturulması teklifini sunarken, uzmanlara göre veri kanallarının engellenmesi kontrol edilen tarafın hazırlıklarını veya aktivitelerini gizleyebilmesine yarayacak.