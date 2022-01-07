RTÜK, Dünyadaki Her Radyonun Olduğu Siteyi Engelledi

Geçtiğimiz dönemde aldığı kararlarla birçok tartışmanın fitilini ateşleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), birkaç gün önce alınan yeni bir kararla dünyadaki bütün radyoları ücretsiz olarak halka sunan internet sitesini engellediğini açıkladı.

RTÜK, özellikle geçtiğimiz dönemlerde aldığı kararlarla halkın bir bölümünün tepkisini çekmiş ve bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta ‘şiddet içerikli haber ve yapımlarla ilgili’ oldukça önemli bir açıklama yapan RTÜK, Hasan Can Kaya haberleriyle de gündem yaratmıştı. Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar isimli programı sunan Kaya, RTÜK tarafından inceleme altına alınmış, daha sonra bu olaylar hakkında açıklama yapmıştı. RTÜK, geçtiğimiz gün de engellemelerinin sonuncusuna imza attı.

Şimdi de dünyanın bütün radyolarının olduğu site engellendi:

RTÜK başka bir konuyla bir kez daha gündeme geliyor. İfade Özgürlüğü Derneği tarafından oluşturulan EngelliWeb adlı projenin aktardığı bilgilere göre Radio Garden adlı dünyadaki bütün radyoları ücretsiz olarak dinleme imkanı sunan internet sitesi, ‘gerekli lisanslara’ sahip olmadığı için RTÜK tarafından engellendi. Aslına bakarsanız RTÜK, bu konudaki uyarısını önceden yapmıştı.

13 Aralık 2021 tarihinde lisansı olmadan yayın yaptığı tespit edilen Radio Garden için uyarıda bulunulmuş ve lisans ücretini ödemediği takdirde 72 saat içerisinde kapatılması gerektiğini ifade etmişti. Yaklaşık üç haftalık bir sürecin ardından da 4 Ocak 2022 tarihinde Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/136 sayılı kararnamesi ile internet sitesine erişimin engellendiği resmen açıklandı.