Çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, yeni bir belgesel üzerinde çalıştığını duyurdu. "Türkiye'deki Seri Katiller" isimli bu belgesel, ülkemizdeki 4 seri katilin hikayesini anlatacak. Belgeselin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Acun Ilıcalı'nın 2021'in başında hizmet vermeye başlayan çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, yeni bir içeriğini daha duyurdu. "Türkiye'deki Seri Katiller" isimli bu belgesel, isminden de anlaşılabileceği üzere Türkiye'de insanların hayatlarını alan bazı seri katillere odaklanıyor. Platformun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre belgesel, 4 ayrı seri katilin hikayesini anlatacak.

Son dönemde dizi ve filmlerinden ziyade Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın almasıyla gündemde olan Exxen, bugüne dek çeşitli konularla ilgili belgeseller de hazırlamıştı. Bu belgesellerden en dikkat çekenler ise Çiftlik Bank'ın Kurucusu Mehmet Aydın ve Fenerbahçe ile ilgili olandı. Türkiye'deki Seri Katiller ile Exxen'in çok konuşulan belgesellerine bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor.

Türkiye'deki Seri Katiller belgeselinin çıkış tarihi açıklanmadı

Exxen'in Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, şu ifadelere yer verildi:

Dünyadaki ünlü seri katillerin hikayelerini biliyoruz, peki Türkiye'de olanlar?

4 ayrı seri katilin hikayesi bu belgeselde. #TürkiyedekiSeriKatiller çok yakında #EXXEN’de...