NVIDIA'nın yeni RTX 50 serisini tanıtması ile birlikte RTX 40 serisindeki üç modelinin üretimini durduracağı söyleniyor.

NVIDIA yeni RTX 50 serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, birçok popüler ekran kartı modeline veda etmeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket bütçe ve performans odaklı RTX 4060, RTX 4060 Ti ve RTX 4070 ekran kartlarının üretimini durdurmaya başlayacak.

Board Channels forumlarında yer alan sızıntılara göre RTX 4060 ve RTX 4060 Ti modellerinin üretimleri 2025'in ilk çeyreğinde sona erecek. Hâlihazırda bütçe dostu dediğimiz bu modellerin üretiminin durdurulacak olması birçok oyuncuyu üzebilir.

NVIDIA, gelecek aylarda RTX 5060 modelini tanıtabilir

Üstelik NVIDIA'nın duyurduğu yeni RTX 50 serisinde RTX 5060 modeli de yer almıyor. Yine de söylentiler RTX 50 serisindeki kartların piyasaya sürülmesinin ardından NVIDIA'nın RTX 5060'ı da tanıtacağı yönünde ancak şimdilik kesin bir durum yok.

RTX 40 serisinin bir diğer popüler modeli RTX 4070 de yakında piyasadan kalkacak. Üretiminin durduğu bildirilen bu modelin mevcut satışlarının hazırdaki stoklar üzerinden süreceği söyleniyor. Board Channels’a göre RTX 4070’in mevcut stokları Ocak ayı sonuna kadar bitmiş olacak.

Her ne kadar bu söylentilerin kesin bir doğruluğu bulunmasa da RTX 4060 ve RTX 4070 ekran kartı almayı düşünüyorsanız bu söylentileri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.