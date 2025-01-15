NVIDIA'nın CES 2025'te tanıttığı yeni RTX 50 serisi ekran kartlarının ham performans artışları ortaya çıktı.

NVIDIA, CES 2025 kapsamında düzenlenen Editor's Day etkinliğinde yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarının performans detaylarını açıklığa kavuşturdu.

RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 modellerinin yer aldığı serinin CES 2025'teki ilk tanıtımında yalnızca DLSS 4 ile sağladığı performans kıyaslamalarına yer verilmişti.

RTX 50 serisi performans artışları

RTX 5090 : RTX 4090’a kıyasla doğal ışın izleme (RT) performansında %30 artış

: RTX 4090’a kıyasla doğal ışın izleme (RT) performansında %30 artış RTX 5080 : RTX 4080’e göre %15 daha iyi performans

: RTX 4080’e göre %15 daha iyi performans RTX 5070 Ti ve RTX 5070: RTX 4070 Ti ve RTX 4070’e kıyasla %20’lik bir artış

NVIDIA’nın en az iki kat performans artışı vadeden DLSS 4 (Multi-Frame Generation) teknolojisi, yapay zekâ destekli kare oluşturma ve yükseltme özellikleriyle dikkat çekse de nihai kullanıcılar bu kartların ham performanslarını da merak ediyorlardı.

NVIDIA'nın aktardığı performans sonuçlarına göre RTX 50 serisi, Ada nesline göre büyük bir sıçrama sağlıyor. Neural Rendering ve RTX Fur gibi özellikler de geleceğin oyun deneyimini şekillendirecek yenilikler arasında.

RTX 50 serisi ne zaman çıkacak?

RTX 5090 ve RTX 5080 : 30 Ocak 2025’te sırasıyla 1.999 $ ve 999 $ fiyat etiketleriyle raflarda olacak.

: 30 Ocak 2025’te sırasıyla 1.999 $ ve 999 $ fiyat etiketleriyle raflarda olacak. RTX 5070 Ti ve RTX 5070: Şubat ayında sırasıyla 749 $ ve 549 $ fiyat etiketleriyle raflarda olacak.

Peki siz yeni RTX 50 serisinin sağladığı performans artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.