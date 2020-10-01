Görev yöneticisinde bazen ne işe yaradığını bilmediğimiz, isminden de hiçbir şey anlamadığımız programlar veya servisler görebiliyoruz. Bunlardan biri de Runtime Broker. Peki Runtime Broker nedir? Virüs olabilir mi? Sizler için bu sorulara cevap veriyoruz. Hoş geldiniz.

Bilgisayarlar çalışırken kullanıcıların başlattığı uygulamalar dışında bazı hizmetler de çalışıyor. Bu hizmetler çoğunlukla Windows işletim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor olsa da hepsinin sistemsel olarak birbirinden farklı görevleri oluyor. Bu programlardan biri de görev yöneticisinde tüm Windows 10 işletim sistemi kullanıcılarının görebileceği Runtime Broker işlemi.

Peki Runtime Broker nedir? Sizlere bu programın ne olduğunu, ne işe yaradığını, virüs olma olasılığını açıklayacağız. Bunlarla birlikte programın devre dışı bırakılabilir olup olmadığına da değineceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Runtime Broker nedir birlikte bakalım.

Runtime Broker nedir?

Runtime Broker, Windows 8 işletim sisteminin piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkan ve Windows 10’da da devam eden resmi bir Microsoft çekirdek işlemidir. Bu işlemin genel amacı, Windows Store kullanılarak indirilen evrensel uygulamaların izinlerini kontrol etmek ve ters bir durumda olaya el atmak.

Örnek vermek gerekirse bilgisayarınızda evrensel bir uygulamayı çalıştırdığınızı ve bu uygulamanın kameranıza, mikrofonunuza veya konumunuza erişmeye çalıştığını düşünelim. Runtime Broker, bu izinlerin uygulamaya verilip verilmediğini ve güvenlik ile gizlilik ayarlarını kontrol ediyor.. Her an hazır halde beklemesi gereken Runtime Broker işleminin sürekli olarak arka planda açık durma sebebi de bu.

Runtime Broker neden yüksek bellek kullanımına sebep oluyor?

Her şeyden önce şunu bir belirtelim: Runtime Broker, her zaman arka planda çalışıyor olsa da aktifliği evrensel uygulamaların çalışmasıyla başlıyor. Dolayısıyla herhangi bir uygulama çalışmıyorken Runtime Broker’ın bellek ve CPU kullanımı oldukça az ancak evrensel uygulamaların çalışmaya başlamasıyla kullanım oranları fazlasıyla yükselebiliyor.

Runtime Broker henüz aktif değilken fazlasıyla düşük bellek kullanımı profiline sahip. Evrensel uygulamalar çalışmıyorken Runtime Broker maksimum 20 ila 40 MB bellek kullanıyor. Evrensel uygulamaların çalıştırılması ile birlikte 500 ila 700 MB arasında bellek kullanımı görülebiliyor. Tüm evrensel uygulamalar kapatıldığında ise Runtime Broker yeniden deaktif olacağı için bellek kullanımı da düşüyor.

Runtime Broker neden yüksek işlemci kullanımına sebep oluyor?

Arka planda hazır şekilde beklerken Runtime Broker çoğu zaman neredeyse hiç CPU kullanmıyor. Yani CPU kullanım oranı %0 şeklinde gözüküyor. Evrensel uygulamaların başlatılması halinde ise bu oran %25 ila %30 arasında değişiklik gösterebiliyor. Buraya kadar her şey normal ancak eğer Runtime Broker’ın %30’dan daha fazla CPU kullandığını görürseniz, bir problem olduğu oldukça açık ancak bunun çözümü de oldukça basit.

Runtime Broker’ın olması gerektiğinden fazla CPU ve bellek kullanmasının sebeplerinden biri, Windows 10’un yeni güncellenmesinden sonra gelen otomatik öneriler olabiliyor. Eğer Windows 10’u yeni güncellediyseniz ya da Windows 10 işletim sistemini ilk defa yüklediyseniz, işletim sistemi sizlere bazı öneriler sunabiliyor. Bu önerileri sunarken de Runtime Broker sürekli şekilde aktif olarak arka planda çalışıyor.

Bu önerileri kapatmak için Ayarlar > Sistem > Bildirimler ve eylemler kısmına gidin ve “Windows kullanırken ipuçları, bilgiler ve öneriler alın” seçeneğinin tikini kaldırın. Eğer bunu yaptıktan sonra yüksek işlemci kullanımı sorunu düzelmediyse, yüklediğiniz bir program doğru çalışmıyordur. Sorunun kaynağı olan programı bulun ve silip yeniden yükleyin.

Runtime Broker devre dışı bırakılabiliyor mu?

Bazı durumlarda fazla CPU kullanımı gördüklerinde şaşıran kullanıcılar Runtime Broker adı verilen bu işlemi kapatmaya çalışabilir. Peki Runtime Broker devre dışı bırakılabiliyor mu? Cevap hayır. Runtime Broker işlemini kapatmak isterseniz, görev yöneticisinde üstüne sağ tıklayıp işlemi sonlandır seçeneğine tıklayarak kapatmayı deneyebilirsiniz ancak program kendi kendine yeniden başlayacaktır.

Burada kritik olan nokta ise Runtime Broker işlemini ne olursa olsun devre dışı bırakmamanız gerekiyor. Runtime Broker nedir sorusuna cevap verdiğimiz alt başlıkta da açıkladığımız gibi bu işlem sizin gizlilik ve güvenliğiniz için oldukça önemli bir göreve sahip. Dolayısıyla işlem, siz kapatsanız bile birkaç dakika sonra kendiliğinden yeniden aktif olarak çalışmaya başlıyor.

Runtime Broker virüs mü?

Runtime Broker, daha önce de açıkladığımız gibi Microsoft’un resmi olarak işletim sistemine yerleştirdiği bir çekirdek işlemi. Dolayısıyla kendi başına bir virüs olmasının ihtimali yok ancak yine de kötü amaçlı yazılımlar Runtime Broker ismindeki bir işlem dosyası ile karşınıza çıkabilir ancak bu zamana kadar bu tarz bir saldırı veya Runtime Broker virüsü kayıtlara geçmemiş olarak gözüküyor.

Bu tarz durumlarda Runtime Broker dosyasının orijinal Microsoft yazılımı mı yoksa kötü amaçlı yazılım mı olduğunu kontrol edebileceğiniz oldukça basit bir yöntem var. Orijinal Runtime Broker uygulaması System32 üzerinde yer alıyor. Görev yöneticisinden Runtime Broker işleminin üzerine sağ tıklayıp “Dosya konumunu aç” üzerine tıklarsanız, dosyanın nerede yer aldığını görebilir ve buna göre önlem alabilirsiniz.

“Runtime Broker nedir? Virüs mü? Kapatılabiliyor mu? Neden yüksek işlemci ve bellek kullanımına sebep oluyor?” sorularına cevap verdiğimiz rehberimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu tarz ne işe yaradığını bilmediğiniz ancak görev yöneticisinde ismini görüp merak ettiğiniz veya endişelendiğiniz işlemler varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Bunun gibi rehberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için takipte kalın.