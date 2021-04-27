Rusya Federal Tekelciliği Önleme Ajansı (FAS), dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple Inc.’ye 12 milyon dolar ceza kesti. AppStore’daki uygulama pazarında rekabeti kısıtlama davası kapsamında verilen karara Apple’ın itiraz edeceği öne sürülüyor.

Kasım 2019’da Kaspersky Lab’in, Apple tarafından Kaspersky Safe Kids sürümlerinin haksız yere reddedildiğini belirterek yaptığı şikayet üzerine açılan dava sonunda tamamlandı. Rusya Federal Tekelciliği Önleme Ajansı (FAS) bu konuda Apple’ın uygulama dağıtım pazarında rekabeti kısıtladığını kabul ederek, dış geliştiricilerin uygulamalarını reddetme hakkı veren hükümlerini şirket belgelerinden çıkarma zorunluluğu getirmişti.

FAS bu konuda gerçekten kararlı davranarak Kaspersky Lab’in şikayetini yerinde buldu ve Apple’ı 12 milyon dolar ödeme yapmaya mahkum etti. Normal şartlarda Apple’ın Kasım 2021’e kadar bu parayı ödemesi gerekiyor.

Apple, iOS işletim sistemindeki mobil uygulama pazarını kötüye kullanıyor

Rusya Federal Tekelciliği Önleme Ajansı’na göre Apple, mobil pazardaki konumunu kötüye kullanıyor. iOS işletim sistemindeki mobil uygulamada bulunan tekeli kendi çıkarları ve keyfi değerlendirmelere tabi tutuyor. Apple’ın Epic Games’le yaşadığı dava süreci de Rusya’da yaşanan dava da örnek gösterildi.

Amerikan teknoloji devi Apple’ın keyfi uygulamalarından kaynaklı olduğu öne sürülen birçok dava hala sonuçlanmayı bekliyor. Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Apple CEO’su Tim Cook, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi antitröst (tekelleşme karşıtı) panelinde savunma yapmak zorunda kalmıştı. Rusya’nın antitröst kanunlarına göre suç sayılan bu durum nedeniyle Apple temziye gitmeye karar verdi. Şu anda temyiz aşamasındaki davadan dolayı kasım ayına kadar 12 milyon dolar ödemesi gereken Apple’ın bu ödemeyi ertelediği belirtiliyor.