Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Tüm Dünya Darboğaza Sürükledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin etkileri, tüm dünyada görülmeye devam ediyor. Başlattığı işgalin ardından Rusya ekonomisi, rekor seviyede sıkı bir hale gelirken diğer ülkeler için de durum pek parlak değil.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, bu durum tüm dünyayı etkilemeye de devam ediyor. Rusya’ya pek çok şirketten çok sayıda yaptırım uygulanmasının ardından, ambargoların Rusya ve Ukrayna piyasalarını nasıl etkilediğine yönelik veriler paylaşıldı.

Goldman Sachs’ın verilerine göre, Rusya’nın sürdürmeye devam ettiği bu işgalden Türk Lirası, Sterlin, ABD doları, Euro ve Ürdün dinarı da etkilenen para birimleri arasında yer alıyor. Peki, tüm dünyadaki finansal koşullar bu işgalden nasıl etkilendi? Gelin bir bakalım…

Ukrayna - Rusya arasındaki gerilim tüm dünya borsalarını etkiledi

Tüm dünyadaki merkez bankaları, finansal koşulların gidişatını sürekli olarak takip eder ve bu koşullara göre aksiyon alır. Goldman Sachs’ın paylaştığı endekslere göre ise, 2009’un Mayıs ayından bu yana finansal koşullar en sıkı seviyesine ulaştı. Bu endekslerin daha sıkı olması, önümüzdeki günlerde daha fazla yatırım planı ve tasarruf gibi konular konuşacağımız anlamına geliyor.

Ukrayna’nın işgalinin sürmesi ve Rusya’ya yaptırımlar, iki ülke dışında pek çok ülkeyi daha etkiliyor. Moody’s ise Çin, Türkiye, Kore, Japonya ve Hindistan gibi satılacak ürün ithalatçısı pek çok ülkenin bu durumdan en fazla etkilenen ülkeler olacağını söylüyor. Bununla birlikte dolar son iki yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, tüm dünyadaki hisse senetleri de %10 oranında bir düşüş yaşadı.

Rusya’nın finansal koşulları rekor seviyede kritik durumda

Goldman Sachs tarafından paylaşılan bu finansal koşullar endeksi gösteriyor ki; Rusya, başlattığı işgalin meyvelerini topluyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası, Rus pazarı büyük ölçüde etkilendi ve bu da Rus finansal koşullarının rekor seviyede sıkılaşmasına sebep oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ardından Rusya ekonomisi tarihin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyor.

İşgalin ardından Ukrayna finansal koşulları da rekor düzeyde etkilendi

Goldman Sachs’ın endeksine göre, Ukrayna için de durum Rusya’dan pek farklı değil. İşgalin başlamasından bu yana Ukrayna pazarında alım ve satımların büyük ölçüde yavaşlamasının ardından, Ukrayna’daki fiyatlardaki artış ekonomik ülkeyi ekonomik bir dağboğaza sürükledi. Ukrayna borsalarındaki düşüş, finansal koşularında rekor seviyede kritikleşmesine sebep oldu. Ukrayna finansal koşulları, 102.47 puanla Aralık 2009’dan bu yana en kritik seviyeye ulaştı.