Rusya şu ana kadar sadece 1 adet çalışabilir Su-57 jet motorlu savaş uçağı üretebildi.

ABD'nin US F-35 ve F-22 savaş uçaklarını sessizce avlaması için tasarlanan ve üretime geçirilen Rus yapımı Su-57'nin diğer ülkelere de satışının gerçekleşmesi planlanıyordu. Rusya bugün itibariyle toplamda 10 adet Su-57 jet motorlu savaş uçağına sahip ancak bu uçaklardan sadece 1 tanesi motoruyla beraber düzgün çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Su-57 prototipinden gülümsemeden uzaklaşırken

ABD envanterinde 360 adet F-35'e ve 170 adet F-22'ye sahipken Rusya'nın Su-57 ile ABD'ye (bu konuda) kafa tutmasının imkanı bulunmuyor. Su-57'lerden hâlihazırda sadece bir tanesinin çalışması, Vladimir Putin'i de kötü etkilemiş durumda zira Putin'in Su-57'den uzaklaşırken çekilen fotoğrafında yüz ifadesi hiç iç açıcı durmuyor.

2018 yılının sonuna kadar Su-57'ler için toplamda 12 tanesini envanterine katacağını söylemiş olan Rusya, kendine koyduğu hedefinde başarılı olamadığı gibi sipariş aldığı Su-57 savaş jetlerinde de ilgili ülkelere büyük bir gecikme yaşatacak. Su-57'leri doğru jet motoruna sahip bir şekilde 2020 yılında tekrar üretmeye başlayacağını söyleyen Rusya, 2020'yi takiben 5 yıl içerisinde projeyi tamamlamayı tekrardan hedef tahtasına koydu.