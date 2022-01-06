Uluslararası tütün şirketi Philip Morris International ürünleri ile Türkiye’de sigara sektöründe faaliyet gösteren Sabancı Holding, PHILSA ve PMSA’daki paylarını devrederek sektöre veda etti. Sabancı Holding, payların 2,74 milyar TL karşılığında devredildiğini açıkladı.

Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük (PHILSA) ve Philip Morissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış (PMSA) şirketlerini bünyesinde barındıran Sabancı Holding, ekim ayında dikkat çeken bir harekette bulunmuştu. Holding, 6 Ekim 2021 tarihinde bu şirketlerin sermayesinde sahip olduğu payların tamamını Philip Morris Products S.A.’ya ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Rekabet Kurulu, söz konusu işleme 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin vermiş ve Sabancı Holding’in sigara sektöründen çıkışı kesinleşmişti. Holding, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada söz konusu şirketlerin sermayesinde sahip olduğu payların tamamını, 2,74 milyar TL devir bedeli karşılığında Philip Morris’e sattığını duyurdu.

30 yıllık ortaklık sona erdi

Sabancı Holding, açıklamasında PHILSA sermayesinin %25’ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin %24,75’ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamının, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2.747.308.823 TL karşılığında 5 Ocak 2022’de Philip Morris’e devredildiğini ifade etti.

Şirket, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve çeşitli piyasa risklerine karşı da türev araçlarını etkin bir biçimde kullandığını belirtti. Bu kapsamda PHILSA ve PMSA paylarının satış işlemi özelinde döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemlerin (hedging) gerçekleştirildiği ifade edildi. PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin %88’inin vadeli forward sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ortalama döviz kuru üzerinden hedge edildiği açıklandı.

Devir bedelinin PHILSA ve PMSA’nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacağı ifade edilirken, nihai devir bedelinin bu düzeltmelerin ardından kesinleştiğinde kamuya duyurulacağı eklendi. Sabancı Holding, PHILSA ve PMSA’daki paylarını satarak sigaradan tamamen çekilmiş oldu. Philip Morris ve Sabancı Holding, 30 yılı aşkın süredir ortaklıktaydı.