Sabiha Gökçen'deki Uçak Kazası ile İlgili Açıklama

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Sabiha Gökçen'de gerçekleşen uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nane, şirket olarak ihmallerinin bulunmadığını, açıklama için raporları beklediklerini söyledi.

Türkiye’de üst üste gelen faciaların sonuncusu olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Havayolları’na ait bir uçağın pistin dışına çıkarak parçalanmasıyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, “Kara kutu alındı, emniyet altına konuldu ve deşifre çalışması başlatıldı.” dedi.

Konuyla ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulunan Nane, “Kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36’da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta 177 yolcumuz, 6 mürettebatımız toplam 183 kişi vardı. Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi.” dedi.

"Tek başımıza açıklama yapamayız"

Şirket olarak tek başlarına açıklama yetkilerinin bulunmadığının altını çizen Nane, “Bu zorlu süreç bizler kadar tabi ki yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız ve vefat eden yolcularımızın yakınları için zor bir süreçtir. Biz bu süreci en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştık. O nedenle de sivil havacılık regülasyonları olan ve çok katı şekilde yönetilen sektördür. Kaza gerçekleştiği andan itibaren komite otoriteleri geçer. Ve onların yönetiminde bilgi akışı yapılmaktadır, buna ilk açıklama da dahildir. Bizim şirket olarak açıklama yetkimiz yoktur.” şeklinde konuştu.

“Biliyorum aklınızda tonlarca, onlarca sorun var bu kaza nasıl neden oldu diye. Hali hazırda ulaştırma bakanlığımıza bağlı, kara araştırma inceleme kurulu yetkilileri çalışmalarını devam ettirmekte. Dün gece 02.00 gibi devreye girdiler, kara kutular alındı, emniyet altına konuldu. Ve onların deşifre çalışmaları başlatıldı. Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz.” diyen Pegasus Genel Müdürü, resmi açıklamalar için raporları beklediklerini söyledi.

"Kara kutu alındı, raporlar bekleniyor"

Şirket olarak ihmallerden kaçındıklarını belirten Nane, “Şirketimizin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksektir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl denetlenmektedir.” derken sözlerine şu şekilde devam etti:

“Uçaklarımız 5.3 yaş ortalamasıyla teknik ortalaması yüksek, genç uçaklardır. Ve bu uçaklarımızın bakımları regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz. Kimsenin bu noktada şüphesinin olmaması gerekmektedir.”

“Özellikle can kaybının, hasarların, yaralanmaların olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil.” diyen Nane, “Bundan sonraki ana işimiz bu yaraları sarmak için bize düşen ne görev varsa yapmaktır. Ekiplerimiz sürekli vefat eden ailelerimizin, hastanedeki yaralılarımızı kontrol etmektedir ve 24 saat mantığıyla çalışmaktadır. Süreç ilerledikçe, gelen bilgiler bizlere de iletilecek ve sizlerle de resmi sitelerden paylaşılacaktır. Ben bu süreçte bize destek olan tüm kamu kuruluşlarına, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm alan yetkililerimize, Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.