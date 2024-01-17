Xiaomi, belirli bir kalite standardına sahip ürünleriyle sevilen bir marka. Ancak bu firmanın tahmininizden daha fazla ürünü var. Gelin bu ürünlerden bazılarına bakalım.

Günümüzde teknoloji, hayatımızın her alanında kendini gösteriyor ve Xiaomi bu yenilikçi dünyada adından sıkça söz ettiren markalardan biri. Evinizden ofisinize, seyahatlerinizden günlük rutinlerinize kadar, Xiaomi'nin geniş ürün yelpazesi hayatınızı kolaylaştırmak ve daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Bu yazıda, günlük yaşamınızı bir adım öteye taşıyacak Xiaomi'nin bazı dikkat çekici ürünlerine yakından bakacağız.

Xiaomi'nin bu kompakt projeksiyon cihazı, Full HD çözünürlüğü ve 500 ANSI lümen parlaklığı ile ev sineması deneyimini mükemmelleştiriyor. Dahili Android TV sistemi sayesinde, kullanıcıların favori içeriklerine kolayca erişmesini sağlıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı, kullanıcıların mobil cihazlarındaki fotoğrafları anında basmalarını sağlayan kompakt ve taşınabilir bir yazıcı. Bluetooth bağlantısı ile hızlı ve rahat bir şekilde çalışıyor, böylece dilediğiniz fotoğraflarınızı anında basabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu su sensörü, evdeki su sızıntılarını tespit etmek için tasarlanmış. Kablosuz bağlantı ile akıllı ev sistemlerine entegre olabilen su sensörü, sızıntı durumunda kullanıcıya anında bildirim gönderiyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı kontrol özellikleriyle donatılmış bu vantilatör, serinlik sağlamanın yanı sıra enerji verimliliği sunuyor. Xiaomi'nin uygulaması üzerinden kontrol edilebilen ürün, çok yönlü hareket kabiliyeti ile her köşeye rahatlıkla ulaşıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ellerinizi serbest bırakacak bir tasarım sunan bu musluk, fotoselli sensörü ile suyun otomatik akmasını sağlıyor. Hem hijyenik hem de su tasarrufu sağlayan bu ürün, modern banyolar için ideal. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Evcil hayvanınızın beslenme programını akıllıca yönetmek için tasarlanan ve büyük kolaylık sunan bu ürün uzaktan kontrol edilebilir özelliğiyle, evcil hayvanınıza belirlenen zamanlarda otomatik olarak yemek verebilmenizi sağlıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güçlü emiş gücü ve kablosuz tasarımı ile Xiaomi G9, ev temizliğini daha verimli ve kolay hale getiriyor. Uzun pil ömrü ve çok amaçlı başlıkları ile her türlü temizlik ihtiyacına cevap veren ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi sivrisinek kovucu, özellikle yaz günlerinde ortaya çıkan sivrisinekleri 90 gün boyunca etkili bir şekilde uzak tutuyor. Kimyasal içermeyen yapısı ve uzun süreli etkisi ile evlerde ve ofislerde rahat bir ortam sağlayan ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Giysilerdeki tüy ve tozları etkili bir şekilde temizleyen bu ürün son dönemlerde oldukça popüler. Kullanım kolaylığı ve yüksek performansıyla dikkat çeken ürün aynı zamanda taşınabilir boyutu ile her yere götürülebiliyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Evinizi akıllı ve verimli bir şekilde ısıtmak için tasarlanan Xiaomi Mi Smart Space Heater S, uzaktan kontrol edilebilir ve ayarlanabilir sıcaklık özelliği ile konforlu bir ortam yaratıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Farklı sıcaklık ayarları ve uzun süre sıcaklık koruma özelliği ile öne çıkan ürün, mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilir, böylece çay ve kahve gibi içecekler için ideal sıcaklığı kolayca ayarlayabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eğer bir curved monitör arıyorsanız, Xiaomi'nin bu monitörüne göz atabilirsiniz. Yüksek yenileme hızı ve FreeSync desteği ile akıcı bir görüntü deneyimi sunan ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güçlü motoru ve 8 bıçaklı tasarımı ile her türlü malzemeyi kolayca karıştırabiliyor. Akıllı kontrol özellikleri sayesinde, uygulama üzerinden farklı karıştırma modlarına erişerek ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Temassız özelliği sayesinde hızlı ve hijyenik bir şekilde vücut sıcaklığını ölçebilen Xiaomi'nin bu ürünü, LED ekranı ile de okumaları kolay ve anlaşılır hale getiriyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günlük tamirat işlerinde profesyonel bir desteğe ihtiyacınız varsa bu ürün tam size göre. Güçlü motoru ve çeşitli uç seçenekleri ile her türlü vidalama işlemini kolaylaştıran bu akıllı tornavidanın tasarımı da oldukça şık. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bardak formunda blenderlar son dönemde oldukça popüler. Özellikle meyve suları ve smoothieler hazırlamak için mükemmel bir seçenek olmalarının yanında oldukça da pratikler. Şarj edilebilir pil ile her yerde kullanılabileceğiniz Xiaomi Mijia Taşaınabilir Bardak Blender, aynı zamanda oldukça kolay temizleniyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hassas ölçümler için tasarlanmış bu cihaz, inşaat ve dekorasyon işlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Uzun mesafeleri hızlı ve doğru bir şekilde ölçebilen ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Büyük su tankı kapasitesi ve sessiz çalışma özelliği ile bu nemlendirici, evin havasını taze ve nemli tutmanızaa olanak sağlıyor. Uzaktan kontrol edilebilir olmasının yanında enerji verimliliğiyle de öne çıkan ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüksek depolama kapasitesi ve hızlı veri aktarımı özelliği ile Xiaomi SD kart, fotoğraf ve video saklamak için ideal. Güvenilir ve dayanıklı bir depolama çözümü sunan ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hem Bluetooth hem de kablosuz bağlantı modlarına sahip Xiaomi Mi mouse, çoklu cihazlarla kolayca eşleşebiliyor. Ergonomik tasarımı ve hassas izleme özelliği ile konforlu bir kullanım sunan ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi TDS Pen Su Kalite Test Kalemi, su kalitesini hızlı ve doğru bir şekilde test etmenizi sağlıyor. Taşınabilir boyutu ile her yerde kullanılabilir ve suyun saflığını ölçmek için oldukça ideal bir araç. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prizde bir şey unuttum mu derdine son verecek akıllı priz de Xiaomi ürün ailesinin pratik ve faydalı bir parçası. Zamanlayıcı ve programlama özellikleri ile enerji tasarrufu sağlamasının yanında uzaktan kontrol ile de öne çıkıyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Evet, biz de şaşırdık ama Xiaomi'nin kalemi bile varmış. Xiaomi'nin bu kalem seti, 0.5 mm uç kalınlığıyla hassas ve pürüzsüz bir yazı deneyimi sunuyor. Ergonomik tasarımı ve suya dayanıklı mürekkebi ile hem günlük kullanım hem de profesyonel ihtiyaçlar için ideal olan ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak bir Xiaomi ürünü var şimdi de sırada. Çeşitli masaj modları ve yoğunluk seviyeleri ile ayaklarınızdaki yorgunluğu azaltmak ve kan dolaşımını artırmak için mükemmel bir seçenek olan ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eğer henüz şarjlı diş fırçalarına geçiş yapmadıysanız Xiaomi'yi seçenekleriniz arasına alabilirsiniz. Akıllı teknolojilerle donatılmış bu şarjlı diş fırçası, etkili bir temizlik ve ağız sağlığı deneyimi sağlıyor. Farklı fırçalama modları ve basınç sensörleri, kişiselleştirilmiş bir diş bakımı sunuyor. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tamirat işleri için bir önerimiz daha var; geniş bir uç yelpazesi sunan ve gerçekten şık bir tasarıma sahip tornavida seti. Hem malzeme kalitesi, hem ergonomik tasarımı ve dayanıklılığı hem de uç çeşitliliği ile bu set oldukça iyi bir seçenek. Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

#affiliate