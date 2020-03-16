Fahrettin Koca, Corona Virüsü Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizi son dönemde olumsuz yönde etkileyen Corona virüsü salgını hakkında yeni açıklamalar yaptı. Gündemdeki noktalara değinen Bakan Koca, bu dönemin böyle sürüp gitmeyeceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından pek çok önlem alındı ve önlemler tek tek açıklandı. Bu tedbirlerin sayısı, her geçen gün artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları bilgilendirmek için sık sık basın toplantıları düzenliyor.

Bugün akşam saatlerinde de bir basın toplantısı düzenleyen Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gün içerisinde sosyal medyada 'Gizli' adı altında paylaşılan ve gündem olan belgeye değinen Bakan Koca, konu hakkındaki açıklamasında “Bugün yaşadığımız örnek çok dikkat çekiciydi. Sabah sahte belge yayınlandı, kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amaç, güven kaybı yaratmaktı. Düşmanımızı iyi tanıyoruz, sağlık altyapımız hızlı ve yaygın” ifadelerine yer verdi.

‘Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz’

Şu anda yaşadığımız bu sürecin böyle sürüp gitmeyeceğini hatırlatan Bakan Koca, vatandaşları sağduyulu olmaya davet ederek “Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye’deki tablonun diğer ülkelerle özdeş olmadığını hatırlatan Koca, ülkemizin genel tabloya kıyasla şanslı olduğunu da ifade etti.

Bakan Koca’nın gündeme dair yaptığı açıklamalardan dikkat çeken diğer başlıklarsa şu şekilde: