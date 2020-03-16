Fahrettin Koca, Corona Virüsü Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından pek çok önlem alındı ve önlemler tek tek açıklandı. Bu tedbirlerin sayısı, her geçen gün artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları bilgilendirmek için sık sık basın toplantıları düzenliyor.
Bugün akşam saatlerinde de bir basın toplantısı düzenleyen Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gün içerisinde sosyal medyada 'Gizli' adı altında paylaşılan ve gündem olan belgeye değinen Bakan Koca, konu hakkındaki açıklamasında “Bugün yaşadığımız örnek çok dikkat çekiciydi. Sabah sahte belge yayınlandı, kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amaç, güven kaybı yaratmaktı. Düşmanımızı iyi tanıyoruz, sağlık altyapımız hızlı ve yaygın” ifadelerine yer verdi.
‘Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz’
Şu anda yaşadığımız bu sürecin böyle sürüp gitmeyeceğini hatırlatan Bakan Koca, vatandaşları sağduyulu olmaya davet ederek “Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye’deki tablonun diğer ülkelerle özdeş olmadığını hatırlatan Koca, ülkemizin genel tabloya kıyasla şanslı olduğunu da ifade etti.
Bakan Koca’nın gündeme dair yaptığı açıklamalardan dikkat çeken diğer başlıklarsa şu şekilde:
- “Bugün Bilim Kurulu'nda yeni öneriler oldu. Laboratuvar sayımızı artıracağız ve 6'dan 16'ya çıkaracağız.”
- “Vatandaşlarımız mümkün oldukça evden çıkmamalı. Kongre ve konferanslar durduruldu, toplu bulunulan mekanlara kısıtlama getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, cemaat ile kılınan namazlara bir süreliğine ara verdi.”
- “İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi. Böylece toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı getirilmiş oldu.”
- “Pozitif çıkan hasta sayımız arttı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı ancak bu, olmayacağı anlamına gelmez çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var.”
- “Yurt dışında olan vatandaşlarımıza uyarıda bulunuyorum; Türkiye’ye dönmekte ısrarcı olmayın. Virüsle teması sıfırlamak zorundayız, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.”
- “Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek. Ne yapılması gerektiği çok belli. 18'in içinde diğer vakalar ağırlıklı yurt dışı vakasıydı. Bugün açıklayacağımız vakalarda dağılımı ifade etmiş oluruz. Daha net rakamlarla açıklamış oluruz. Biz hiçbir kurumumuzda acil veya polikliniğe gelen hastamızı geri çevirme noktasında olmayız, olamayız.”