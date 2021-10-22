Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' Hizmeti Nasıl Kullanılır?

Sağlık Bakanlığı, yeni hizmeti "Neyim Var?"ı kullanıma sunduğunu duyurdu. Yapay zeka destekli bir hizmet olarak karşımıza çıkan Neyim Var?, şikayetlere göre hastalıkları tahmin edip, vatandaşı ilgili bölüme yönlendiriyor. Peki Sağlık Bakanlığı'nın Neyim Var? özelliği nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın işini kolaylaştıracak yeni bir hizmeti hayata geçirdiğini duyurdu. "Neyim Var?" isimli bu hizmet, vatandaşların hastaneye başvurmadan önce nesi olduğunu kısmen de olsa anlamalarını ve bu sayede yanlış bölüme başvuru yapmalarının önüne geçiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Neyim Var? hizmetine internet üzerinden ulaşılabiliyor.

The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı'nda açılış konuşması yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci tarafından yapılan açıklamalarda, Neyim Var? hizmetiyle yalnlışlıkların önüne geçileceği, bu hizmet sayesinde günde 120 bin kişinin yanlış randevu alınmasının önlenmiş olacağı ifade edildi.

"Neyim Var?", yapay zekadan güç alıyor

Dr. Şuayip Birinci, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de her gün 2 milyon muayene var. Şimdi Kovid sebebiyle biraz azaldı. Yüzde 6'sı yanlış branşa başvuruyor. Baktığınızda, 120 bin kişinin alabileceği tedavinin belki etkin bir şekilde alınmasını engellemiş oluyoruz. Yanlış branşı seçiyor, yanlış tesise gidiyor. Bu uygulama ne yapıyor? Kişiye tıbbi, anlayacağı sorular soruyor. Sonra branş önerisinde bulunuyor ve 5 tanıda en çok hangisi, oranların yüksekliğine göre de kendisine bilgi veriyor. Bunu geçen hafta açtık. 2 milyon giriş oldu. 90 bin civarında tanısıyla beraber sonuçlanan raporlar oldu. Hekim sizi muayene ettiği zaman da sizin ona verdiğiniz cevapları görüyor. Bundan sonraki süreçte en kritik hedefimiz, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini etkin planlanmasını sağlamak. Bazen çok gereksiz tetkikler istiyor hekim, o hastalığı bulmak için. Sistem rehbere uygun, onun tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız.

Sağlık Bakanlığı'nın yapay zekaya dayalı yeni hizmeti, vatandaşların rahatsızlıklarıyla ilgili bilgi vererek hastalığın anlaşılabilmesi için ön değerlendirme sunuyor. Yapay zeka, vatandaşın verdiği bilgiler üzerinden tahmin yürüterek bir tavsiye veriyor ve vatandaş da o tavsiyelere uyarak doğru bölümden randevu alma imkanı yakalamış oluyor. Yalnız bu hizmetin hastalıklara ilişkin kesin sonuç vermediğini belirtmekte fayda var. Yani her halükarda bir uzmana görünmeniz gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Neyim Var? nasıl kullanılır?