Vuhan-İstanbul Uçuşlarının Durdurulduğu Açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp yayılan ölümcül koronavirüsün yarattığı salgın sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, Vuhan-İstanbul uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkıp yayılan yeni bir tür ölümcül koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemleri alındığını söylerken, haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını belirten Sağlık Bakanlığı, bakanlık bünyesindeki bilim kurulunun da dün toplandığını bildirdi. Bilim kurulu toplantısında, Çin'den ülkemize gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrolü önlemlerinin alınması kararlaştırılırken yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesine de karar verildi.

Türkiye'de şu ana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi

Bakanlık açıklamada, "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir hava yolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Çin’den Türkiye'ye uçuşu olan havayolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Türk Hava Yolları, Çin Güney Hava Yolları ve Sichuan Hava Yolları olmak üzere üç şirket, Çin’den İstanbul’a tarifeli seferler gerçekleştiriyor. Herhangi bir firmanın yaptığı seferlerde şu ana kadar bir sorun yaşanmadığı belirtiliyor.

"2019-nCov" adı verilen yeni virüsün yayıldığı ülkeler arasında Tayvan, Tayland, Japonya, Güney Kore ve ABD de yer alıyor. Virüsün Wuhan'daki bir balık pazarından yayıldığına kesin gözüyle bakılırken, Çin Yeni Yılı kutlamaları nedeniyle virüsün Çin içerisinde ve dışarısında yayılmasından endişe ediliyor.

Çinli yetkililer, salgını önlemek ve kontrol altına almak için önlemler almaya başlarken Wuhan'daki Yeni Yıl kutlamaları iptal edildi.