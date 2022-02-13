Sağlık Çalışanlarına Şiddete Caydırıcı Cezalar Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir araya gelerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddet için yeni çalışmalara başlayacaklarını ve cezaların daha caydırıcı olacağını açıkladılar.

Son dönemde sağlık çalışanlarının kötü çalışma koşulları ve uğradıkları şiddet ne yazık ki sık sık gündem oluyor. Büyük bir 'doktor göçü' başlatan bu konu, sosyal medyada da eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda. Hatta öyle k, bu göç dünya basınında bile kendine yer buldu. Ayrıca tüm bu kötü gidişat sebebiyle son aylarda doktorlar iş bırakma eylemi ve grevler gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da bir araya gelerek şiddet gündemine karşı yeni çalışmalar başlatacaklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptıkları görüşmede bu duruma dair neler yapılabileceğini ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerin önümüzdeki hafta eyleme dökülmesi planlanıyor. Bu eylemlerin arasında doktorlara hâkim ve savcılara benzer bir şekilde güvence getirilmesi de bulunuyor. Detaylara gelin birlikte göz atalım.

Doktora uygulanan şiddet cezası artık paraya çevrilemeyecek

Yapılan değerlendirilmeler sonucu doktorlara yapılan şiddetin cezasının caydırıcı olması hedefleniyor. Önceki ceza sistemine göre kasten yaralama suçuna 3 yıla kadar ceza verilebiliyordu ancak belirli kriterlere göre bu ceza 6 aya indirilip para cezasına çevrilebiliyordu.

Şimdi planlanan ceza hükmüne göre ise verilen cezaların süresi 3 yıldan daha uzun bir süreye çıkacak ve para cezasına çevrilemeyecek. Yani doktora saldıran kişiler kesin olarak hapishaneye gidecek ve cezasını çekecek. Doktora şiddete yönelik davalarda hüküm verilmesinin ertelenmemesi için de bir çalışma yürütülecek. Bildiğiniz gibi davalarda hüküm ertelenebiliyor ancak doktora şiddet davaları için bu unsur göz ardı edilebilecek.

Son olarak hâkim ve savcılara tanınan güvencelerin benzeri bir model doktorlara da getirilecek. Bu kısım şiddet ile pek alakalı değil ancak yine de doktorun hayatını kolaylaştıracak bir olay. Güvence kapsamında uyguladıkları tedavilere karşı doktorlara açılan tazminat davaları artık devlete açılacak ve doktor tazminat ödemek zorunda kalmayacak.