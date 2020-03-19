Koronavirüs salgını etkisini tüm dünyada ve ülkemizde hissettirmeye devam ederken, bu durumun ciddiyetini bir kenarı bırakıp krizi fırsata çevirenlerin sayısı da artıyor. Fahiş fiyatlarla satılan ıslak mendil, kolonya ve sahte dezenfektan üretiminden sonra “koronavirüs”, emlak sektörünü de ele geçirdi. Sahibinden gibi emlak sitelerinde ev, arsa ilanlarında korona virüsü yarışı başladı.

Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu hastalık COVID-2019, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada fırsatçılara yeni imkanlar sağlamıştı. Krizi fırsata çevirmeye çalışanların olduğu sektörler arasına emlak ve gayrimenkul sektörü de katılmış oldu. Sahibinden ve Hürriyet Emlak gibi popüler sitelerde koronavirüs konulu ilan başlıklarında patlama yaşanıyor.

Kolonya hediyeli, kendi kendini temizleyen evler, koronavirüsün çıkmayacağı yükseklikte olduğu söylenen daireler, en azından büyük şehirden uzak olduğu için daha tutarlı duran hobi bahçeleri… Bu listedeki ilanları okuyunca zihninizde hızlı konuşan ama ne dediği anlaşılmayan turuncu gömlekli bir emlakçı belirebilir, hatta ilanlara bakarken en yakın emlakçıdan çay ikramı gelebilir, hazır olun.

Koronavirüs temalı ev ilanları:

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Yukarıdaki ilanların büyük bir kısmına Hürriyet Emlak gibi farklı siteler üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan evde karantina kuralarına buradan, salgına karşı tüm bilinenler ve alınması gereken önlemlere buradan ulaşabilirsiniz.