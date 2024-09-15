Kediler, köpeklere kıyasla kendi kendilerine vakit geçirmeyi seven, sahiplerine pek de ilişmeyen canlılardır ancak istisnai durumlar elbette olabilir. Missy de sahibine mesafeli davranan bir kedi olsa da gösterdiği davranış değişimleri, bambaşka sonuçlar doğurur.

Missy isimli bu kedi, ısrarlı tırmalama hareketiyle resmen sahibinin hayatını kurtarır.

Gelin, böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna bakalım.

Angela Tinning 45 yaşında, Newcastle’daki bir okulun mali işler görevlisiydi.

Tekdüze bir yaşam süren Angela, Missy ismini verdiği bir kedi sahiplenmişti. Missy normalde kendi kendine vakit geçirmeyi seven, sahibine pek de yüz vermeyen bir kediydi.

Ancak Missy hiç beklenmedik bir anda, genellikle mesafeli olduğu sahibi Angela ile yakınlaşmaya ve onun göğsünde yatmaya başladı. Missy gibi bir kedi için bu davranış oldukça tuhaftı.

Israrlı bir şekilde patilerini sahibinin göğsüne koyuyor ve mecbur kalmadıkça oradan ayrılmak istemiyordu. Angela Tinning ise kedisindeki bu tuhaf davranışı sorgulamaya başladı.

Orta yaşlarındaki bu kadının sağlığı oldukça yerindeydi ancak sanki hissetmişçesine doktora gitmeye ve muayene olmaya karar verdi.

Angela Tinning, yapılan tetkikler sonucunda göğüs kanserinin henüz başlarında olduğunu öğrendi. Doktorlar tarafından gerekli müdahaleler yapıldı ve Angela sağlığına kavuştu.

Ancak kedi Missy, tam 2 sene sonra yine aynı davranışları sergilemeye başladı. Sahibinin göğsünün spesifik bir kısmını durmadan tırmalıyor, sanki yine bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.

İçi içini yiyen Angela, tekrar hastanenin yolunu tuttu. Sonuç ise oldukça şaşırtıcıydı. Angela Tinning tekrar göğüs kanserine yakalanmıştı. Tekrar tedavi oldu ve yeniden sağlığına kavuştu.

Kedisi Missy ise sahibinin hayatını yalnızca 1 kere değil tam 2 kez kurtaran kedi olarak anılmaya başladı. Hatta bu olay sonrasında Missy, Ulusal Kedi Ödülleri’nde “Kahraman Kedi” ödülüne aday gösterildi.

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