Sahte AirPods Sipariş Eden Kadına Devasa AirPods'lar Geldi

Aleezay isimli bir kişi, Amazon'u kullanarak AirPods sipariş etti. Orijinalinden 90 euro daha ucuza satılan kablosuz kulaklıkların orijinal olmadığı aşikardı ancak Aleezay, ürünleri teslim aldıktan sonra hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı.

Yaşamını Dubai'de sürdüren Aleezay isimli bir kadın, dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon'u kullanarak kendisine sahte bir AirPods satın aldı. Bu alışveriş için 50 euro ödeme yapan Aleezay, normal bir insan gibi satın aldığı AirPods'ların kendisine ulaşmasını beklemeye koyuldu.

Aleezay, satın aldığı ürünün fazlasıyla ucuz olduğunun ve bir klon olduğunun farkındaydı ancak yine de ürünlerin orijinale yakın olacağını tahmin ediyordu. Ancak Aleezay'a teslim edilen ürünler, akıllara durgunluk verecek cinstendi.

Aleezay'a teslim edilen sahte AirPods'lar

Aleezay'a teslim edilen AirPods'lar, genel görünüş itibarıyla orijinal kulaklıklara benziyordu. Ancak ortada çok ciddi bir sorun vardı. Söz konusu kablosuz kulaklıkların boyutu, kulaklıktan ziyade bir hoparlörle karşılaştırılacak cinstendi.

Aleezay'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım

Bugün Amazon'dan aldığım AirPods'ları teslim aldım. Tanrım, bunlar çok büyük.

Aleezay, orijinalinden 90 euro daha ucuza satın aldığı AirPods'ların normalinden biraz daha farklı geleceğini biliyordu. Ayrıca Amazon satıcısı da zaten ürünün orijinal olmadığını ifade ediyordu. Ancak Aleezay, kendisine gelecek ürünün görünüş itibarıyla aynı, ses kalitesi ve batarya açısındansa yetersiz olacağını düşünüyordu.