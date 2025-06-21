Sahte RTX 5090 ekran kartı dolandırıcılığı gündeme geldi. Kullanıcının 2.000 dolara satın aldığı RTX 5090 ekran kartında GPU çipi ve bellek modüllerinin olmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, piyasa fiyatının altında satılan RTX 5090’lara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sahte ekran kartlarıyla ilgili dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha katıldı. Bu kez olayın merkezinde RTX 5090 var. Kutudan gerçekten bir ekran kartı çıkmış olsa da içinde ne GPU çipi vardı ne de video belleği.

Bir teknisyen, kullanıcıdan gelen ve Çin merkezli bir satıcıdan 2.000 dolara satın alınan ZOTAC RTX 5090 ekran kartını inceledi. Kutudan gerçekten bir kart çıkmıştı ama soğutucu söküldüğünde durumun hiç de iç açıcı olmadığı ortaya çıktı: Kartın temel bileşenleri yerinde yoktu.

Ekran kartı sahtekârlığında bu kez de RTX 5090 hedef alındı

GPU çipinin oturması gereken alt tabaka tamamen sökülmüştü. Üstelik GDDR7 bellek modülleri de kartın üzerinde yoktu. Bu eksiklerle birlikte kartın çalışması zaten mümkün değildi. Uzmanlara göre, GPU çipi ve bellekler ekran kartının toplam maliyetinin yaklaşık %80’ini oluşturuyor. Geriye kalan devre kartı ise neredeyse hiçbir işe yaramıyor.

Daha önce bazı ZOTAC RTX 5090 kutularından sırt çantası, pirinç ya da makarna çıktığı bile olmuştu. RTX 5090, sadece oyuncuların değil, yapay zekâ işleriyle uğraşanların da radarında. Ancak ABD’nin bu kartların Çin’e ihracatını yasaklaması, piyasada sahte ürünlerin çoğalmasına neden olmuş durumda. Uzmanlar, piyasa fiyatının altında satılan RTX 5090’lara temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor.