Salvador Dali'nin 1930'lu yıllarda ortaya attığı sürrealist film projesi "Giraffes on Horseback Salad", yapay zekâ sayesinde gerçek olacak. Film yapımcıları, o yıllarda senaryoyu bile anlayamamışlardı...

Çizdiği gerçeküstü resimler ile ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olsa da konuşulmaya devam eden Salvador Dali ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Dali'nin yıllar önce hayal ettiği ancak teknolojik yetersizlikler nedeniyle hayata geçirilemeyen film projesi, yapay zekâ ile yeniden ele alındı. "Giraffes on Horseback Salad" isimli proje, gündeme bomba gibi düşecek diyebiliriz.

1930'lu yıllarda gündeme gelen Giraffes on Horseback Salad, aslında Salvador Dali ile Marx Kardeşler'in ortak projesiydi. Tahmin edebileceğiniz üzere sürrealist bir yapıda olan proje, ana karakterin sürrealist bir kadına aşık olma hikâyesi anlatılacaktı. Ancak projede zürafalardan tutun da patlayan peynirlerin ve hatta yanan şemsiyelerin bulunması, film yapımcılarını Giraffes on Horseback Salad'da uzaklaştırdı. Projeyi fazla uçuk bulan stüdyolar, senaryoyu anlamakta bile zorlanmışlardı.

Yapay zekâ, bu projenin gerçekleştirilmesini sağlayacak

"Goodby Silverstein & Partners" isimli bir reklam ajansı, Giraffes on Horseback Salad projesini gerçekleştirmek için kolları sıvayan ekip oldu. The Dali Museum için hayata geçirilecek proje, tamamen yapay zekâ tarafından üretilecek. Yapılan açıklamaya göre Goodby Silverstein & Partners ekibi, bu sürrealist film için Google'ın yapay zekâ aracı Veo 2'yi kullanacak. Google da bu film sayesinde reklamını yapmış olacak.

Google Veo 2 ile ilgili detaylı bilgi için:

The Dali Museum, Giraffes on Horseback Salad filminin ilk fragmanını yayımlamış durumda. Ancak bu filmin ne zaman tamamlanacağına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Salvador Dali hayranlarının bu yapımı nasıl izleyebilecekleri de şimdilik belirsiz.

İşte Giraffes on Horseback Salad için yayımlanan ilk fragman

Salvador Dali'nin hayatına ilişkin detaylı bilgi için: