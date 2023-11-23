Sam Altman'ı kovulmaya kadar götüren krizin nedeni ortaya çıkmış olabilir. İddialar gerçekse Altman'in kovulması gerçekten de anlamsızdı. Ancak tüm bunlara sebep olan "Q*" isimli yapay zekâ modeli, tüm insanlık için risk teşkil ediyor olabilir...

Yapay zekâ dünyasının önemli isimlerinden OpenAI, son birkaç gündür Sam Altman'ın aniden kovulması ve ne yapıp edip şirkete geri dönmesi meselesiyle gündemde. Aslına bakacak olursak yaşananlar, resmî açıdan geride kaldı ancak yankıları devam ediyor.

Gelen son haberler ise Sam Altman'ın tam olarak neden kovulduğuna ilişkin bazı tahminler yürütmemize yardımcı oluyor. Yönetim kurulu, konuyla ilgili açıklamasında güven bahanesini ileri sürmüş olsa da Reuters'ın yayımladığı bir haber, işin aslının çok başka olabileceğini gözler önüne serdi. Buna göre OpenAI, şu sıralar çok büyük bir yapay zekâ modeli üzerinde çalışıyor.

Sam Altman'ın kovulmasına yol açan esas konu "Q*" isimli yapay zekâ modeli olabilir

Kaynakların iddiasına göre OpenAI bünyesinde çalışan bir grup yapay zekâ araştırmacısı, olaylar patlak vermeden önce yönetim kuruluna bir mektup yazdı. İşte bu mektupta, yeni bir yapay zekâ modeli üzerinde çalışıldığı bilgisi de vardı. Şimdilik "Q*" olarak anılan model, basit matematik problemlerini çözmeye odaklanıyordu.

Ancak Q*, sadece bundan ibaret değildi. Mektubu yazan çalışanlara göre yeni model, aslında bir yapay genel zekâ modeliydi (AGI) ve hatta insanlığı tehdit etme potansiyeline sahipti. Evet sözel veriye odaklanan GPT modeli tahmin yürütme konusunda başarılıydı ancak işin içine matematik girdiği zaman işler değişiyordu. Çünkü sektör kaynakları, yapay zekânın matematiksel düşünme yeteneği kazanmasının, algoritmaları "insanlaştıracağına" inanıyorlar. Bilim insanları, matematiksel düşünme yeteneği olan yapay zekâ teknolojilerinin kendi kendine karar verebileceğinden korkuyorlar.

İddiaya göre Sam Altman, Q* konusunda yönetim kuruluna bilgi vermemiş!

İşte Reuters'a konuşan isimsiz kaynakların iddialarına göre Sam Altman'in şirketten kovulmasının nedeni tam olarak bu. Sam Altman ve ekibi, mektuptaki ifadelere göre potansiyel olarak riskli olan bir yapay zekâ modeliyle ilgili keşiflerini yönetim kuruluna bildirmedi. Bu durum öğrenilince de Sam Altman'e tepki gösterildi ve tabiri caizse CEO darbesi yapıldı. Ancak Sam Altman, darbeyi püskürtmeyi ve şirkete geri dönmeyi başardı.

Ancak...

Olayı irdelemek isteyen The Verge ise Reuters kaynaklarının tersine bir cevapla karşılaşmış durumda. Konuya aşina kaynaklarla görüşen The Verge, söz konusu kaynağından şöyle bir cevap aldı: "Yönetim kurulu, böyle bir yapay zekâ modeli hakkında hiçbir zaman böyle bir mektup almadı. Şirketin yapay zekâ ile ilgili çalışmaları, hiçbir zaman Sam Altman'in kovulmasına sebep olmadı."