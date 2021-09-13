Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Beşiktaş - Dortmund maçı, çarşamba günü Exxen üzerinden yayınlanacak. Ancak taraftarlar, Avrupa maçlarının hâlâ paralı izlenmesinden şikayetçi. Şikayetler de her zamanki gibi sosyal medyada belirtildi.

Takımlarımızın Avrupa kupalarında vereceği mücadeleler bu yıl Exxen ekranlarında yayınlanacak. Exxen'in abonelik politikası ve platforma erişim konusunda kullanıcıların çekinceleri var.

Uzun yıllar önce bir Boluspor maçının ardından Türkiye'de futbol yayın hakları konusu gündeme gelmiş, o günden bu yana Türk takımlarının hem liglerde hem de Avrupa'da oynadığı maçların yayını için her dönemde farklı bir yayıncı seçilmişti.

Exxen'in maç için koyduğu ek ücrete tepki yağdı:

Acun Ilıcalı'nın internet yayın platformu olan Exxen ile birlikte ise Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç yayını yeni bir çevrimiçi platforma taşınmış oldu. Öte yandan futbolseverler, bu maçlar için sunulan abonelik paketlerinden pek memnun değil. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş taraftarlarının açtığı ve diğer taraftarlardan da destek gören #BJKMaçıTV8denYayınlansın etiketi de bunun bir göstergesi.

Taraftarların konu hakkındaki memnuniyetsizliği, Borussia Dortmund ve Beşiktaş arasında geçecek karşılaşmayı izlemek için ek olarak standart paket üyeliğine sahip olma gerekliliğiydi. Zira bu maçlar başka ülkelerde ücretsiz izleniyordu. Durum böyle olunca sosyal medyadaki futbol izleyiciler, #BJKMaçıTV8denYayınlansın etiketi altında isteklerini belirttiler. İşte taraftarların Exxen kurucusu Acun Ilıcalı’ya seslendiği tweet’lerden bazıları:

#BJKMaçıTV8denYayınlansın etiketiyle paylaşılan gönderiler: