RAM Krizi Daha da Kötüleşecek: Samsung’dan Bellek Fiyatlarına Bir Devasa Zam Daha Geliyor!

En büyük bellek üreticilerinden olan Samsung’un yılın 3. çeyreğinde RAM fiyatlarına bir kez daha zam yapacağı iddia edildi.

Geçen yıldan beri teknoloji sektörü RAM ve depolama kriziyle mücadele ediyor. Yapay zekâ nedeniyle belleklere yönelik talebin inanılmaz artması, sektörde ciddi bir kıtlık oluşturmuş ve aynı zamanda fiyatların uçmasına neden olmuştu. Hiç de yavaşlayacak bir havası yoktu ve sürekli artış devam ediyordu.

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Şimdi ise kullanıcıları üzecek bir haber daha geldi. Gelen bilgiler, en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung’un DRAM fiyatlarında yepyeni bir fiyat artışı dalgası başlatmayı planladığını gösterdi.

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Yılın üçüncü çeyreğinde yeni zamlar gelecek

Samsung’un yapay zekâ pazarından gelen devasa talep ve üretim hatlarındaki daralma nedeniyle DRAM fiyatlarında yeni zamlar yapacağı bildirilmiş. Analizlere göre Güney Koreli teknoloji devi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama DRAM satış fiyatlarını %20 seviyesine kadar artırmak için müşterileriyle masaya oturmuş durumda.

Şirket bu yılın ilk çeyreğinde %90’ı aşan, ikinci çeyreğinde ise %50 civarında seyreden iki devasa zamma imza atmıştı. Sektörün bir diğer küresel dev ismi olan SK Hynix de standart DRAM fiyatlarını yukarı çekiyordu. 3. çeyrekte yaşanacak olası bir zam, durumu daha da kötüleştirecek. RAM’lerin telefonlardan bilgisayarlara kadar her yerde kullanıldığını düşünürsek zamların son kullanıcıya da yansıyabileceğini söyleyebiliriz.

Sektördeki öngörülere göre bellek fiyatlarının 2025 yılı öncesindeki erişilebilir seviyelere dönmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Hatta yüksek fiyat dalgasının 2030 yılına kadar devam edebileceğini düşünenler bile var.