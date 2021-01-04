Samsung, CES 2021 İçin İki Yeni Video Yayınladı [Video]

Samsung Electronics, 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek CES 2021 (Tüketici Elektroniği Fuarı) için iki yeni video yayınladı. Her iki videoda da Samsung Research Başkanı Sebastian Seung'a yer verildi.

Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı), her yıl ABD’de düzenleniyor ve dev teknoloji markalarını bir araya getiriyor. Samsung gibi birçok ünlü marka, bu fuarda yeni geliştirdikleri ürünlerin ve teknolojilerin ilk tanıtımlarını gerçekleştiriyor.

Samsung, 11 Ocak’ta gerçekleşecek CES 2021 iki yeni video yayınladı. Yayınlanan ilk videoda Samsung’un araştırma ekibi esrarengiz ancak tatlı bir şekilde sergilenirken, ikinci videoda basın toplantısında konuşmacı olarak yer alacak ünlü bilim insanı ve Samsung Research Başkanı Sebastian Seung’un siluetine yer verilmiş.

Her iki videoda Sebastian Seung'a yer verilmiş

CES 2021 de bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19’dan nasibini aldı ve fuar bu yıl dijital platformda gerçekleştirilecek. Fuar, 11 Ocak’ta başlayacak ve 14 Ocak Perşembe günü sona erecek. Samsung’un CES 2021 başlamadan hemen önce bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Toplamda 30 dakika sürecek bu basın toplantısı, Samsung Newsroom ve Samsung.com üzerinden izlenebilecek.

Samsung, fuarda gerçekleştirilecek sunumlarından önce, yeni normal kalıbına bir gönderme yaparak “herkes için daha iyi normal” sloganı altında iki yeni video yayınladı. İlk videoda Samsung’un minik robotlarından oluşan gizli araştırma ekibi, mizahi bir dille gösteriliyor. İkinci videoda ise basın toplantısında konuşmacı olarak yer alacak ünlü bilim insanı ve Samsung Research Başkanı Sebastian Seung’ın gizemli bir siluetine yer verilmiş.