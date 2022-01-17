Samsung’un Dörde Katlanabilen Laptop Konsepti Ortaya Çıktı

Samsung yüksek ihtimalle katlanabilir ekranlarla kafayı bozmuş. Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar tabii ki mantıklı inovasyonlar ancak görünüşe göre Samsung daha fazlasını istiyor. Ortaya çıkan yeni bir patente göre teknoloji devi dörde katlanabilir bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en ünlü akıllı telefon üreticisi Samsung, katlanabilen ekranlar konusunda her alanda öncü olmaya kafayı takmış görünüyor. Hatta katlanabilen ekranlara o kadar takıntılı olmuşlar ki, tasarım özellikleri açısından gerekliliği tartışılabilecek bir ürünün peşinde oldukları ortaya çıktı. Yeni bir habere göre Samsung, her parçası ikiye katlanabilen (yani toplam dörde katlanabilen) hibrit bir dizüstü bilgisayar patenti başvurusu yapmış durumda.

Samsung’un Galaxy Fold serisinden beklediği ilgiyi görememesi gibi olayları göz önünde bulundurarak katlanabilir ekranlarla olan geçmişi de düşünülünce aslında bu tasarımdan çekileceği düşünülebilir. Ancak Samsung, hem yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarıyla hem de bu yeni ortaya çıkan katlanabilir dizüstü bilgisayar patentiyle birlikte geri duracakmış gibi görünmüyor. Gelin patente bir göz atalım.

Patente göre bu dizüstü bilgisayar bir kâğıt gibi hem X hem de Y ekseninde, yani dörde katlanabilecek

Uluslararası patent kuruluşu WIPO'nun internet sitesinde yer alan patent başvurusu, çıkarılabilir klavye ünitesine sahip bir dizüstü bilgisayarın tasarımını içeriyor. Cihazın ekranlı kısmı tamamen fonksiyonel bir tablet olarak kullanılabiliyor ve kalem ile bu dokunmatik arayüze erişilebiliyor. Ekranın dörde katlanmasıyla birlikte cihazın kapladığı alan da bir hayli azalıyor.

Dizüstü bilgisayarın klavye ünitesi de ikiye katlanıyor. Klavye kısmının altındaki bilgisayar bileşenleri de katlanabilirliğe uygun olarak yerleştirilmiş. Böyle bir patent başvurusunun ortaya çıkması tabii ki de dizüstü bilgisayarın bir gün gerçekten çıkış yapacağını garantilemiyor ancak bir konsept örneği olarak Samsung, gelecekte bunu iyi bir şekilde sunabilir.