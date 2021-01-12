Samsung, Yeni Yonga Seti Exynos 2100'ü Tanıttı

Samsung, Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888 ile yarışacak Exynos 2100'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Sunumda verilen bilgiler, Exynos 2100'ün Snapdragon 888 ile kafa kafaya bir rekabete girebileceğini gösteriyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini duyurmadan önce Exynos 2100 adını verdiği SoC'sinin duyurusunu gerçekleştirdi. 5 nm'lik bu yonga seti, Snapdragon 888 ile direkt bir rekabet içerisinde olacak.

Qualcomm'un son amiral gemisiyle rekabete girecek olan Exynos 2100, tıpkı Exynos 1080 gibi Samsung'un özel mikro mimarisine sahip olmayacak. Ayrıca AMD GPU'sunun da kullanılmayacağı yeni SoC, GPU performansında yükseltmelere sahip olacak. Ayrıca Exynos 2100 de tıpkı Snapdragon 888 gibi ARM'ın Cortex-X1 ve Cortex-A78 CPU performans CPU'larını kullanacak.

Exynos 2100'ün özellikleri açıklandı

Samsung, yeni SoC'sinin tanıtım sunumunda Exynos 2100'ün Exynos 990'a göre %30 daha iyi CPU performansı sunduğunu belirtti. Xda-Developers'ta yer alan habere göre Exynos 2100, daha yüksek çekirdek frekanslarına sahip olması sayesinde Snapdragon 888'den daha iyi bir CPU performansı sunabilir.

Şirket, ayrıca grafik konusunda da bir performans artışı olduğunu dile getirdi. Buna göre Exynos 2100'ün grafik performansı, Exynos 990'a göre %40 daha iyi. Teknoloji devi, ayrıca sürdürülebilir GPU performansı için AMIGO'nun (Advanced Multi-IP Governor) duyurusunu da gerçekleştirdi.

Samsung, Exynos 2100'ün 3 çekirdek NPU'ya sahip olduğunu; CPU, GPU, DSP ve NPU'daki geliştirmelerle birleşince SoC'nin 26 TOPS (Tera Operations Per Second) performansa ulaştığını dile getirdi. Exynos 990'da bu sayı 15 TOPS'tu. Ayrıca burada da Snapdragon ile aynı seviyeye ulaşmayı başarmış oldu.

Snapdragon 888, 3 sinyal akışını eş zamanlı olarak işleyebiliyordu. Samsung'a göre Exynos 2100, eş zamanlı olarak 4 sinyal akışını işleyebiliyor ve 6'ya kadar görüntü sensörü bağlanabiliyor. Samsung, yeni yongasının ISP'sinin (Image Sensor Processor) 200 MP'e kadar görüntü sensörünü de desteklediğini belirtti.

Son olarak Exynos 2100'de Samsung'un son nesil 5 nm entegre modemi bulunuyor. Burada Exynos 990'a göre bir geliştirme yapılmamış olsa da modemin SoC'ye entegre olması daha iyi bir performans vermesini sağlayabilir.