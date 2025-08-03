Mobil işlemci teknolojilerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Üreticiler, daha küçük üretim süreçleriyle hem performansı artırmayı hem de enerji verimliliğini geliştirmeyi hedefliyor. Bu alandaki son adım ise Samsung'dan geldi.

Samsung, Exynos 2600 adını taşıyan yeni nesil mobil işlemcisi üzerinde çalıştığını resmen açıkladı. Şirket, bu işlemcinin 2nm Gate-All-Around (GAA) üretim teknolojisiyle geliştirileceğini belirtti.

Samsung’un açıklamasına göre Exynos 2600, şirketin 2nm GAA teknolojisiyle ürettiği ilk mobil işlemci olacak. Bu yeni üretim yöntemi, hem enerji verimliliği hem de performans açısından önceki modellere göre önemli gelişmeler sunacak gibi görünüyor.

Snapdragon 8 Elite 2, S26 Ultra’da tercih edilecek

Exynos 2600'de yapay zekâ görevleri için özel olarak geliştirilen bir nöral işlem birimi yer alacağı belirtiliyor. Teknik detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. 1+3+6 diziliminde toplam 10 çekirdekli bir yapıya sahip olacak işlemci; 3.55 GHz hızında çalışan bir ana çekirdeğin yanı sıra üç performans ve altı verimlilik çekirdeğiyle geliyor.

Grafik tarafında ise Samsung’un Xclipse 960 GPU’su dikkat çekiyor. Bu yeni grafik biriminin, Snapdragon 8 Elite’teki Adreno 830’a kıyasla yaklaşık %15 daha iyi performans sunması bekleniyor. Ayrıca aşırı ısınmayı engellemek amacıyla işlemcide yeni bir soğutma çözümü olan Heat Path Block (HPB) teknolojisi kullanılacak.

Yeni Exynos 2600 işlemcisinin, 2026'nın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S26 Pro ve S26 Edge modellerinde yer alacağı söyleniyor. Galaxy S26 Ultra’da ise bu çip yerine Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin tercih edileceği belirtiliyor.