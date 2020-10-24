Samsung Galaxy A02s'in Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG'de ortaya çıkan Samsung'un yeni giriş segmenti telefonu Galaxy A02s, bu sefer Geekbench'te ortaya çıktı. Tabii Geekbench'teki listelemeyle birlikte cihazın bazı donanım özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy A02s adını verdiği yeni giriş segmenti bir model üstünde çalıştığına dair söylentiler bulunuyordu ki Bluetooth SIG sertifikasyon sitesinde çıkan bilgilerle bu söylentiler doğrulanmıştı.

Galaxy A02s, buna ek olarak bir de Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Tabii Geekbench'te ortaya çıkan bilgiler, cihazın ne tür donanım özelliklerine sahip olacağına dair de çeşitli bilgileri gözler önüne sermiş oldu. Peki, ortaya çıkan özellikler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy A02s'in ortaya çıkan özellikleri

SM-A0225G model numarasına sahip Galaxy A02s, Geekbench 4.2'de tek çekirdekte 756, çoklu çekirdekte ise 3934 puan almayı başardı. Bunlara ek olarak cihazın işletim sistemi tarafında Android 10 ile birlikte geleceği de belli oldu.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere cihaz 3 GB RAM ile birlikte gelecek. Cihazın buna ek olarak farklı RAM seçeneklerine de sahip olması muhtemel olarak gözükse de şu an için tek RAM seçeneği bundan oluşuyor.

Geekbench listelemesinde cihazın hangi işlemciye sahip olacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyordu. Ancak Galaxy A02s'teki Adreno 506 GPU göz önünde bulundurularak cihazın sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemciden gücünü alacağı tahmin ediliyor. GPU bilgisini de yukarıdaki kaynak kodundan görebiliyoruz.

Şu an için Samsung'un giriş segmenti telefonu Galaxy A02s ile ilgili bilinenler bundan ibaret. Ancak cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça bunları paylaşmaya devam edeceğiz.