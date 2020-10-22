Samsung Telefonlara Spam Aramayı Engelleme Özelliği Geliyor

Samsung, akıllı telefonlar için yeni bir dönem başlatıyor. Spam arama konusunda ses duyuran Hiya ile bir iş birliği yapan şirket, akıllı telefonlarında doğrudan spam arama filtreleme özelliği sunacak. 2021 yılında kullanımda olan özellik, ilk etapta amiral gemisi telefonlarda sonra da tüm modellerde kullanılabilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız eden spam aramaları engelleyebilmek adına yeni bir adım attı. Şirket, spam arama bildirme konusunda en iyilerden bir tanesi olan Hiya ile bir iş birliği yaparak, kullanıcılara daha iyi bir arama filtreleme imkanı sunacağını duyurdu. 2021 yılı itibarıyla Samsung telefon kullanıcıları, spam aramalardan daha iyi bir şekilde korunabilecekler.

Samsung'la Hiya aralığındaki iş birliği, 2025 yılına kadar devam edecek. Hiya, Samsung telefonlara gelen spam aramaları koruyabilmek için gerçek zamanlı bir algılama teknolojisi kullanacak. Kullanıcılar, Hiya ortaklığında oluşturulan yeni spam arama algılama özelliğini Arama Ayarları menüsü altında kolaylıkla etkinleştirebilecekler.

Samsung'un açıklamalarına göre bu özelliğe sahip olan ilk telefonlar, Galaxy Note20 serisi gibi amiral gemileri olacak. Zaman içerisinde de daha fazla Samsung kullanıcısı, "Akıllı Arama" olarak isimlendirilecek bu özellikten faydalanacaklar. Ayrıca ilerleyen süreçte piyasaya sürülen her akıllı telefon bu özelliğe sahip olacak ve tüm kullanıcılar, spam aramalar konusunda rahat bir nefes alacaklar.

Aslına bakacak olursak bu tür bir çalışma, ilk kez Samsung tarafından yapılan bir şey değil. Örneğin Google, Pixel telefonlarda böyle bir hizmeti zaten sunuyor. Son atakla birlikte Samsung da kullanıcılar için yeni bir hizmet sunmuş olacak. Bakalım Samsung, spam arama engelleme konusunda tüketicileri memnun etmeyi başarabilecek mi.