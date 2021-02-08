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  • Samsung Galaxy A12 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A12, "Kötünün İyisi" Diyebileceğimiz Özellikler ile Duyuruldu

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Samsung'un giriş seviye ile orta seviye arasında kalan en yeni akıllı telefonu Galaxy A12 duyuruldu. Mütevazı özelliklere sahip olan Galaxy A12, Galaxy A serisinden ziyade Galaxy M serisi bir akıllı telefonu andırıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisindeki en yeni akıllı telefonu olan Galaxy A12’yi duyurdu. Kısa süre önce duyurulan Galaxy M12 modeli ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy A12, Infinity-V adlı çentikli tasarım ve kare şeklinde dörtlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor.

6,5 inç büyüklüğünde TFT LCD bir ekran ile gelen Galaxy A12, bu ekranda HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek’in orta segmentteki popüler işlemcilerinden Helio P35’ten güç alan akıllı telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile bu işlemciyi destekliyor. Ayrıca Galaxy A12’nin 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolamaya sahip versiyonlarının da piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Galaxy A12 beyaz

Dörtlü kamera kurulum ile iddialı bir kamera performansı vadeden Galaxy A12, 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasını 5 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile destekliyor. Cihazın ön tarafındaki damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. 5.000 mAh gibi büyük bir batarya ile gelen akıllı telefonun şart kapasitesi ise 15W ile sınırlı.

Samsung Galaxy A12 Özellikler

  • İşlemci: MediaTek Helio P3
  • RAM: 3 GB (4 GB ve 6 GB da gelecek)
  • Depolama: 32 GB (64 GB ve 128 GB da gelecek)
  • Ekran: 6,5 inç HD+ TFT LCD
  • Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj
  • Bağlantı: çift SIM 4G, Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0

Galaxy A12 siyah

Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile tanıtılan Galaxy A12, Güney Kore’de 3 GB RAM, 32 GB depolama ile ön siparişe açıldı. Akıllı telefonun Türkiye ya da Avrupa pazarında daha yüksek bellek kombinasyonlarına sahip versiyonlarla da piyasaya sürülmesi bekleniyor. 3 GB RAM’li sürümün fiyatı ise 245 dolar olarak açıklandı.

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2021/02/08/samsung-galaxy-a12-goes-official-in-south-korea-for-krw-275000245/
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