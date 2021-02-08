Samsung Galaxy A12 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un giriş seviye ile orta seviye arasında kalan en yeni akıllı telefonu Galaxy A12 duyuruldu. Mütevazı özelliklere sahip olan Galaxy A12, Galaxy A serisinden ziyade Galaxy M serisi bir akıllı telefonu andırıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisindeki en yeni akıllı telefonu olan Galaxy A12’yi duyurdu. Kısa süre önce duyurulan Galaxy M12 modeli ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy A12, Infinity-V adlı çentikli tasarım ve kare şeklinde dörtlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor.

6,5 inç büyüklüğünde TFT LCD bir ekran ile gelen Galaxy A12, bu ekranda HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek’in orta segmentteki popüler işlemcilerinden Helio P35’ten güç alan akıllı telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile bu işlemciyi destekliyor. Ayrıca Galaxy A12’nin 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolamaya sahip versiyonlarının da piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Dörtlü kamera kurulum ile iddialı bir kamera performansı vadeden Galaxy A12, 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasını 5 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile destekliyor. Cihazın ön tarafındaki damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. 5.000 mAh gibi büyük bir batarya ile gelen akıllı telefonun şart kapasitesi ise 15W ile sınırlı.

Samsung Galaxy A12 Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P3

RAM: 3 GB (4 GB ve 6 GB da gelecek)

Depolama: 32 GB (64 GB ve 128 GB da gelecek)

Ekran: 6,5 inç HD+ TFT LCD

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj

Bağlantı: çift SIM 4G, Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0

Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile tanıtılan Galaxy A12, Güney Kore’de 3 GB RAM, 32 GB depolama ile ön siparişe açıldı. Akıllı telefonun Türkiye ya da Avrupa pazarında daha yüksek bellek kombinasyonlarına sahip versiyonlarla da piyasaya sürülmesi bekleniyor. 3 GB RAM’li sürümün fiyatı ise 245 dolar olarak açıklandı.