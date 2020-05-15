Samsung Galaxy A21s Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Samsung, düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Galaxy A21s'i tanıttı. Giriş-orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan Galaxy A21s, 5.000 mAh bataryası ve dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

Samsung, düzenlediği etkinlikle yeni bir akıllı telefon modelini daha tüketicilerle buluşturdu. Galaxy A21s olarak isimlendirilen cihaz, tüketicilere oldukça dikkat çekici özelliklere sahip bir giriş-orta seviye telefon vadediyor. Dilerseniz hemen, Samsung Galaxy A21s'in detaylarına yakından bakalım.

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli tam 6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü delikli bir ekrana sahip. Cihaz, 3 GB, 4 GB ve 6 GB'lık RAM versiyonlarına, 32 GB ve 64 GB da depolama alanı seçeneklerine sahip. Samsung bu konuda herhangi bir açıklama yapmasa da cihazın, 8 çekirdekli Exynos 850 işlemciden güç aldığı söyleniyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s'in arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Telefonun delikli ekranında yer alan ön kamera ise tüketicilere 13 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca bu telefonun arkasına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Samsung'un giriş-orta seviye telefonu, Android 10 tabanlı One UI 2.0 ile çalışıyor. MicroSD desteğine de sahip olan cihaz, 512 GB'ye kadar sunduğu destekle tüketicilerin depolama sorunu yaşamasının önüne geçmiş olarak. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli de bir bataryası bulunan Galaxy A21s, tüketicilere 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.

Samsung Galaxy A21s teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, HD+ (720 x 1.600 piksel) çözünürlük

6.5 inç, HD+ (720 x 1.600 piksel) çözünürlük İşlemci: 8 çekirdekli 2.0 Ghz işlemci (Exynos 850 olduğu söyleniyor)

8 çekirdekli 2.0 Ghz işlemci (Exynos 850 olduğu söyleniyor) RAM: 3 GB, 4 GB, 6 GB

3 GB, 4 GB, 6 GB Depolama Alanı: 32 GB, 64 GB

32 GB, 64 GB Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)

13 MP (f/2.2) Arka Kamera: 48 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/ 2.4) + 2 MP (f/2.4)

48 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/ 2.4) + 2 MP (f/2.4) Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy A21s; siyah, beyaz ve kırmızı renklerde satışa sunulacak. Şirket yetkilileri, yeni akıllı telefonlarının fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak bu akıllı telefonun çok kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.