İlk Çeyrekte Orta Segmentin Liderleri Samsung ve Xiaomi Oldu

Artan telefon fiyatları sonrasında dünya genelindeki birçok kullanıcı, orta segment cihazlara yönelmeye başladı. Yeni açıklanan verilere göre akıllı telefon pazarında 2020 ilk çeyrekte orta segmentin liderleri Samsung ve Xiaomi oldu.

Akıllı telefonlar için yapılan son pazar araştırmaları, insanların amiral gemisi modellerden orta sınıf Android cihazlara yöneldiğini ortaya koyuyor. Strategy Analytics'in verilerine göre ise orta sınıf telefonlarda en çok Samsung ve Xiaomi ön plana çıkıyor.

Strategy Analytics, orta seviye Samsung Galaxy A51'in ilk çeyrekte en çok satan Android telefon olduğunu ve onu Xiaomi'nin Redmi 8 modelinin takip ettiğini bildirdi. Galaxy S20 Plus ise üçüncü sırada yer alarak ilk altı sıradaki tek amiral gemisi cihaz oldu.

Koronavirüs nedeniyle orta seviye telefonlara yönelim arttı

Strategy Analytics başkanı Juha Winter, birçok ülkede koronavirüs salgını sonrası akıllı telefon pazarının durgunlaştığını ve dünya çapındaki akıllı telefon tüketicilerinin artan fiyatlara karşı daha duyarlı hale geldiğini belirtti. Winter, "Tüketiciler, uygun fiyatlarıyla yeterince iyi özelliklere sahip, paralarının karşılığını alabileceği cihazlar istiyor. Android, premium sonrası bir döneme giriyor." dedi.

Bir diğer analiz şirketi Canalys tarafından yapılan bir araştırma da benzer bir tablo çiziyor. Ancak şirket, farklı olarak Redmi Note 8 ve 8T'yi tek bir model olarak sayarak Galaxy A51'in önünde, ilk sırada konumlandırıyor. Ancak her iki şirket de Android telefonlar arasında orta seviye modellerin baskın olduğu konusunda hemfikir.

iPhone 11 ilk çeyrekteki akıllı telefon satışlarında lider konumda

Orta seviye akıllı telefon trendi aslında yeni ortaya çıkmıyor. Daha önce yapılan analizler, 2019'un en çok satan Android telefonlarının Samsung Galaxy A serisi ve Xiaomi Redmi modelleri olduğunu gösteriyordu. Ancak Winter'ın yorumları, 'ucuz' Android telefonlara yönelimin bu yıl artarak devam ettiğini ve koronavirüs sonrası ekonomik buhranın bir sonucu olarak hızlandığını ortaya koyuyor.

Diğer yandan nispeten yüksek fiyatlı Apple cihazlar, başarılı satış rakamlarıyla bir istisna olarak görülüyor. Canalys, iPhone 11'in yılın ilk çeyreğinin en çok satan telefon olduğunu öne sürüyor. iPhone 11 Pro Max ve Pro ise sırasıyla altıncı ve onuncu sıralarda yer alıyor. Önümüzdeki çeyrekte, 2020 iPhone SE de listede yükselen telefonlar arasında yerini alabilir.