Samsung Galaxy A41'in Özellikleri Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki aylarda tanıtmayı planladığı Galaxy A41'in bazı teknik özellikleri, Geekbench'te ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy A40'in halefi olan Galaxy A41, orta sınıf bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak.

Samsung, yakında tanıtacağı S20 ailesi için hazırlıklarını sürdürürken, yenilenen Galaxy A serisi telefonları için de çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy A serisine eklemeyi planladığı yeni orta sınıf akıllı telefonlardan biri olan Galaxy A41'in özellikleri, Geekbench'te ortaya çıktı.

Geekbench sayfasına göre Samsung Galaxy A41, MediaTek Helio P65 işlemcisinden güç alacak ve 4 GB RAM'e sahip olacak. Ayrıca A serisinin yeni üyesinin 64 GB dahili depolama alanı sunması bekleniyor. Daha önce Galaxy A41'in, 48 megapiksellik ana sensörün yanı sıra 25 megapiksel ve 2 megapiksellik diğer sensörlerle birlikte üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı bildirilmişti.

Samsung geçtiğimiz yılın sonlarında Galaxy A51 ve Galaxy A71'i piyasaya sürmüştü ve serinin yeni telefonları olacak A31 ve A41'in de yakında tanıtılması bekleniyor. Galaxy A41, geçen yıl mart ayında piyasaya sürülen Galaxy A40'ın halefi olacak ve 3.500mAh'lik bir batarya ile gelecek. Samsung Galaxy A40 modelinde ise 3.100mAh batarya vardı. Galaxy A41'in üçlü kamera kurulumu da Galaxy A40'taki çift kameraya yükseltme olarak gelecek. Ayrıca yeni akıllı telefon, Android 10 işletim sistemiyle çalışacak.

Samsung Galaxy A41 özellikleri: