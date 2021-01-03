Samsung'un 14 Ocak'ta gerçekleştireceği UNPACKED etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler, karşımıza çıkan pek çok sızıntıdaki tasarım detaylarını ve bazı özellikleri doğrular nitelikte.

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21'i ve yanında Galaxy Buds Pro'yu tanıtacağına inandığımız etkinliği UNPACKED'e artık sayılı günler kaldı. Haliyle hem Galaxy S21 serisi hem de Samsung'un yeni kulaklığı hakkında artık ortalıkta pek çok bilgi dolaşıyor, yaşanan sızıntıların ardı arkası kesilmiyor.

Galaxy Buds Pro ile ilgili de bir süredir pek çok sızıntı yaşanmıştı. Yeni nesil kablosuz kulaklıkların tasarımını, özelliklerini ve hatta fiyatını bile öğrenmiştik. Şimdi karşımıza çıkan yeni görüntüler ise özellikle kulaklıkların tasarımı konusunda şimdiye kadar karşımıza çıkan pek çok sızıntıyı doğrular nitelikte.

Galaxy Buds Pro, bu yeni görüntülerde kutusuyla karşımıza çıktı:

Bir Facebook kullanıcısının paylaştığı bu yeni görüntülerde Galaxy Buds Pro'yu şarj kutusuyla birlikte görüyoruz. Kutu tasarımsal olarak Galaxy Buds Live'in kutusuna hayli benziyor. Kulaklığın tasarımı ise şimdiye kadar karşımıza çıkan tüm görüntülerle aynı. Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live'in fasulyeye benzettiğimiz tasarımından oldukça farklı, daha oval hatlara sahip.

Aynı zamanda görüntülerde karşımızda bir de şarj kutusu ve kulaklık ikilisinin içinden çıkacağı kutu var. Bu kutu da kulaklığın bazı özelliklerine dair detaylar içeriyor. Kulaklığın su ve tere karşı maksimum dayanıklılık sergileyeceğinin kanıtı olan IPX7 sertifikasına sahip olduğu, gelişmiş aktif gürültü engelleme desteği ile geleceği ve 5 ila 18 saat oynatma süresi sunacağı gibi detaylar kutuda yer alıyor.

Fotoğrafları paylaşan Facebook kullanıcısı, kulaklığı Facebook Marketplace üzerinden satışa koymuş ve 180 dolarlık bir fiyat biçmiş. Ancak tabii ki bu fiyat kulaklığın orijinal satış fiyatını göstermiyor olabilir. Galaxy Buds Pro'nun fiyatına dair karşımıza çıkan en son bilgiler kulaklığın satış fiyatının 199 dolar olacağı yönündeydi ama tüm bu bilgileri doğrulayabilmek için 14 Ocak'ı beklememiz gerekecek.