Samsung'un QD-OLED Ekran Teknolojisinin Avantajları Neler?

Samsung'un geçtiğimiz yıl aldığı büyük bir yatırım kararı ile geliştirmeye başladığı QD ekran teknolojisi, LCD ekranların yerini alarak pazardaki yeni gözde olacak gibi görünüyor.

Samsung, geçtiğimiz yılın sonlarında yaptığı bir açıklama ile QD ekran teknolojisi için büyük bir yatırım yaptıklarını açıklamıştı. QD ekran teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte LCD ekran üretimini tamamen durdurmayı planlayan Samsung, geleceğin ekran teknolojisi olarak anılan QD ekranların avantajlarını ve çalışma prensibini açıkladıkları bir yazı yayınladı.

Yazıda özellikleri LCD ekranlar ile karşılaştırılarak verilen QD ekranlar, sunduğu geniş renk skalası, daha ince ekran yapısı ve daha verimli enerji kullanımı gibi pek çok yenilik ile dikkat çekiyor.

LCD'den çok daha ince, çok daha verimli:

QD-OLED ekranların özelliklerini daha iyi anlatabilmek için LCD ekranlar ile karşılaştırma yoluna giden Samsung, ilk olarak QD-OLED ekranların LCD ekranlara göre çok daha ince olacağı noktasına değinmiş. Peki QD-OLED ekranları daha ince kılan teknolojinin arkasında ne var, gelin birlikte göz atalım:

LCD ekranlarda temel olarak ekranın arka kısmında bir ışık kaynağı var. Görüntü bu ışık kaynağından yayılan ışığın, iki cam levha arasında sıkışmış olan sıvı kristal örgüsünden geçerken değişik renklere bürünmesiyle elde ediliyor. Ancak filtreleme ve ışığı verimli bir şekilde yansıtabilme için gerekli tüm katmanlar, LCD ekranların yapısının kalın ve görece ağır olmasına neden oluyor.

QD-OLED ekranlar ise kendinden aydınlatmalı bir yapıda. LCD'ye göre daha basit ve daha verimli bir yapıya sahip olan QD ekranlar, temelde üç katmandan oluşuyor. QD-OLED ekranları LCD ekranlara göre daha ince ve hafif yapan da bu basit üç katmanlı yapı.

Daha canlı ve parlak renkler, daha düşük enerji tüketimi:

QD ekranlar, ışık kaynağı olarak mavi ışığı kullanıyor. Mavi ışık kaynağının sunduğu avantaj sayesinde diğer tüm renkler de çok daha belirgin, canlı ve parlak olarak ekrana yansıyor. Yüksek renk saflığı ve canlılığı sayesinde QD ekranlar en geniş renk skalasını sunan teknoloji olarak karşımıza çıkıyor

Piyasadaki çoğu ekran şu an için gözlerimizin görebileceği görünür ışık renk gamının yaklaşık yüzde 70'ini gösterebiliyor. Ancak QD ekranların bu oranı yaklaşık yüzde 80 - 90 seviyesine çekeceği tahmin ediliyor.

Aynı zamanda QD-OLED ekranlarda, görüş açısı da oldukça geniş. Diğer ekran teknolojilerinde görüş açısının değişmesi ile birlikte yaşanan renk ve parlaklık kaybı, QD-OLED ekranlarda neredeyse ortadan kalkıyor.

Sağladığı enerji verimliliği, daha canlı renkler ve daha parlak bir ekran deneyimi ile QD-OLED ekranların önümüzdeki yıllarda özellikle TV'lerde en sık tercih edilen ekran teknolojisi olacağı düşünülüyor. Samsung'un da çok yakında LCD ekranları tamamen geride bırakıp yalnızca QD-OLED teknolojisine odaklanacağı söyleniyor.