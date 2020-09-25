Samsung Galaxy F41 İçin İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

Samsung Hindistan YouTube kanalı, 8 Ekim'de tanıtılacak Galaxy F41 için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Yayınlanan tanıtım materyalleri, Galaxy F41'in gençlere yönelik bir akıllı telefon olacağını gösteriyor.

Samsung’un Galaxy A Serisi ile Galaxy M serisi arasına konumlandıracağı düşünülen Galaxy F serisinin ilk modeli olacak Galaxy F41’in tanıtım çalışmaları başlamış durumda. Dün, Hindistan’ın en popüler e-ticaret sitelerinden Flipkart’ta ortaya çıkan ürün sayfası, Galaxy F41’in 8 Ekim’de tanıtılacağını ve gençleri hedefleyen bir akıllı telefon olacağını ortaya çıkarmıştı.

Tanıtım çalışmalarına tam gaz devam eden Güney Koreli şirket, şimdi ise Samsung Hindistan YouTube kanalı üzerinden Galaxy F41 için yeni bir tanıtım videosu paylaştı ve tasarımını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

Samsung Galaxy F41, 8 Ekim'de tanıtılacak

Samsung Galaxy F41, son dönemde tanıtılan pek çok Samsung akıllı telefonun aksine delikli ekranla değil, damla çentikli Infinity-U tasarımla geliyor. Arka tarafta Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerine benzer bir üçlü kamera tasarımına sahip olan cihazın parmak izi tarayıcısı da yine arka tarafta bulunuyor.

Samsung Galaxy F41 böyle görünecek

Samsung’un #FullOn etiketi ile tanıtımlarına devam ettiği Galaxy F41’in doğrulanmış özellikleri arasında 6.000 mAh batarya ve sAMOLED ekran yer alırken, henüz doğrulanmamış özellikleri arasında 6,4 inç Full HD+ ekran, 32 MP selfie kamera, 64 MP ana kameralı 3’lü arka kamera, Exynos 9611 işlemci, 6 GB RAM, 64 GB/128 GB depolama, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C ve 3,5mm kulaklık girişi yer alıyor.

Samsung Galaxy F41 tanıtım videosu