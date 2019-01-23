Samsung Galaxy M20, Kullanıcısından Tam Puan Almayı Başardı

Samsung, Hindistan topluluğundaki bir müşterisine Galaxy M20'yi test etme amacı ile bir örnek ürün gönderdi. Test kullanıcısı, Galaxy M20 deneyiminin olumlu sonuçlandığını aktardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan’daki Samsung Members topluluğundan bir kişiye, şirketin giriş seviyedeki en yeni akıllı telefon Galaxy M20’nin bir demo sürümünü gönderdi. Cihazın gerçek bir kullanıcının eline ulaşması ile birlikte Galaxy M20’ye dair ilk yorumlar da ortaya çıkmış oldu.

Cihazı test eden kişiye göre Galaxy M20, Infinity-V olarak adlandırılan damla çentikli tasarımı sayesinde standart bir akıllı telefona göre çok daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Cihazın iyi oyun ve videolarda iyi bir izleme hissiyatı oluşturduğunu söyleyen kullanıcı, batarya ömrünün ise oldukça iyi olduğunu belirtti.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy M20; 2340×1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç LCD ekrana, 13MP+5MP çift arka kameraya, 3GB RAM’e, giriş seviye bir Exynos işlemciye ve 5000mAh bataryaya sahip olacak. Samsung, üç farklı modelden oluşacak Galaxy M serisi ile Çinli rakiplerini yakalamayı amaçlıyor.