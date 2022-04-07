Samsung Galaxy M53 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Samsung, giriş seviye telefon serisi Galaxy M'in yeni üyesi Galaxy M53 5G'yi tanıttı. Yeni telefon, sunduklarıyla şimdiden dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Ülkemizde özellikle giriş ve orta segment akıllı telefon pazarında büyük bir paya sahip olan Samsung, bugün Türkiye’ye gelmesi durumunda fazlasıyla ilgi çekmesi muhtemel yeni telefonunu tanıttı. Şirketin yeni telefonu, alt seviyelerde yer alan Galaxy M serisine ait olsa da özellikleriyle amiral gemilerine göz kırpıyor. Samsung’un yeni telefonu Galaxy M53 5G oldu.

Yeni Samsung Galaxy M53 5G, tasarım bölümünde klasik Samsung tasarım diline ev sahipliği yapıyor. Telefonun kamera kurulumuysa çoğu Samsung modelden farklı olacak şekilde kare şeklinde belirlenmiş durumda.

Uygun fiyatlı olması beklenen telefonun göz alan özellikleri

Samsung Galaxy M53, 108 megapiksellik bir ana kameranın yanı sıra 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro kameralarına yer veriyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alana ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Telefon, 6,7 inçlik FullHD çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızlı Super AMOLED ekranla birlikte piyasaya sürülecek. Telefonun bu sağlam ekranının altındaysa MediaTek’in Dimensity 900 işlemcisi yer alacak. 6 nm teknolojisiyle üretilen bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek.

Samsung Galaxy M53 5G özellikleri:

Ekran: FullHD+ çözünürlük, 120 Hz ekran tazeleme, Super AMOLED, 6,7 inç

FullHD+ çözünürlük, 120 Hz ekran tazeleme, Super AMOLED, 6,7 inç İşlemci: MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü, 2 MP makro kamera

108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.000 mAh (25W hızlı şarj destekli)

5.000 mAh (25W hızlı şarj destekli) Bağlantı: 5G

5G İşletim Sistemi: Android 12 (OneUI 4.1)

Samsung Galaxy M53 5G fiyatı:

Telefon için henüz bir fiyat belirlenmedi. Uygun fiyatlı olması beklenen telefonun Türkiye’ye ne zaman geleceği de bilinmiyor.