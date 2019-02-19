  • Fortnite'a Yeni Oyun Modları ve Driftboard Geldi

Apex Legends'ın Gölgesinde Kalan Fortnite'a Yeni Oyun Modlarının Yer Aldığı Güncelleme Geldi

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Epic Games, gözde Battle Royale oyunu Fortnite için yeni bir güncelleme yayınladı.

Neredeyse her hafta güncelleme alarak yeni bir şeylere sahip olan Fortnite'a büyük bir güncelleme daha bugün geldi. Yeni güncelleme ile uçmanızı sağlayacak bir hoverboard (Driftboard olarak adlandırılmış) eklenirken yepyeni bir oyun modu da bu güncellemenin içerisinde yer alarak oyuncuların beğenisine sunuluyor.
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Epic Games'in Fortnite'a eklediği Driftboard, sınırlı süreli bir ürün olarak oyunda yer alıyor. Driftboard'un oyundan ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor. Bilinenler arasındaysa oyuncuların yeni hoverboardlarını kullanırken ateş edebilecekleri, eşya toplayabilecekler ve takım arkadaşlarını canlandırabilecekler ancak herhangi bir yapı inşa edemeyecekleri bulunuyor.

Yeni ve eğlenceli gözüken eşyayı deneyimleyebilmek şans işi gibi duruyor zira Driftboard haritanın her yerine rastgele bir şekilde oyunun başında yerleştirilecek. Driftin adı verilen sınırlı süreli yeni oyun modu ise Driftboard'a odaklanılan bir oyun deneyimi yaşatıyor.

2 kişilik takımlardan oluşan toplamda 32 oyuncunun savaşacağı bu yeni modda haritanın birçok yerine düşecek olan kırmızı mühimmat desteklerini toplamanız ve bu mühimmat desteklerinden çıkacak Driftboard ve silahlar ile karşı takımlara karşı savaşmanız gerekiyor.
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Oyuna eklenen bir diğer sınırlı süreli oyun modu ise "Yakala!". Bu yeni oyun modunda hiçbir silah haritada bulunmuyor. Rakiplere saldırabileceğiniz tek eşyanız el bombalarınız gibi fırlatılabilir eşyalarınız. Yeni oyun modları Fortnite oyuncularını oldukça mutlu edecek gibi görünüyor.

Kaynak : https://www.gamespot.com/articles/fortnite-patch-notes-740-content-update-driftboard/1100-6465073/
Etiketler: Güncelleme, epic games, fortnite
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