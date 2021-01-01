Android'de Akıllı Metin Seçimi ile 'Birim Dönüştürme'

Android'in 'Akıllı Metin Seçimi' aracına uzaklık, hacim ve para birimi gibi şeyleri dönüştürebilen 'Birim Dönüştürme' özelliği ekleniyor. Şimdilik bazı kullanıcıların kullanabildiği özelliğin test aşamasında olduğu tahmin ediliyor.

Bir web sitesi içeriğini okurken ya da notlarınıza kaydettiğiniz bir tarife bakarken başka bir birime dönüştürmeniz gereken ölçü birimleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir durumda en kolay yol, ilgili kısmı kopyalayıp Google’a yapıştırmak ve arama yapmak. Ancak Android, 'Akıllı Metin Seçimi' özelliğine kullanıcıları büyük bir dertten kurtaracak bu özelliği eklemiş gibi görünüyor.

Android Police'in ortaya çıkardığı bu özellik; uzunluk, hacim ve para birimi gibi birçok farklı birimi birbirine dönüştürebiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmek için metnin dönüştürülmesini istedikleri kısmını seçmeleri yeterli oluyor ve sonrasında klasik 'Kes', 'Kopyala', 'Yapıştır' seçeneklerine ek olarak bir de 'Dönüştür' seçeneği ekranda beliriyor. Bu seçeneğe tıkladığınızda Google sizi dönüştürme işleminin gerçekleştirildiği bir sekmeye otomatik olarak yönlendiriyor.

'Birim Değiştirme' özelliği geliyor:

Özellik, ilk bakışta küçük bir detay gibi gözükse de zamandan tasarruf etmeye ve daha hızlı çalışmaya imkân sağlıyor. Android Police, özelliğin ne zaman 'Akıllı Metin Seçimi' aracına eklendiğini bilmiyor fakat şimdilik yalnızca bazı kullanıcıların bu özellikten yararlanabildiğini belirtiyor. Bu sebeple Google'ın özelliği şimdilik test ettiğini de varsayabiliriz.

Android'in 'Akıllı Metin Seçimi' aracı, kullanıcıların manuel bir şekilde kopyalayıp yapıştırmaya gerek kalmadan uygulamalar arasında içerik aktarmasına olanak tanımasıyla biliniyor. Telefon numaraları, adresler ve bunun gibi diğer bilgileri 'Akıllı Metin Seçimi' aracıyla aktarmak mümkün.

Şimdilik test aşamasında olduğu tahmin edilen özelliğin tüm kullanıcılar için yayınlanıp yayınlanmayacağı ya da ne zaman erişilebilir olacağı henüz bilinmiyor. Peki, siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.