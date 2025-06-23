Samsung’un Galaxy S26 serisinde tüm modellere 16 GB RAM yerleştireceği yönünde yeni bir analiz raporu yayımlandı. Galaxy S26 serisinin yapay zeka özellikleri ve artan donanım rekabeti nedeniyle geleceği iddia edildi. 2026’da tanıtılması beklenen seri şimdiden merakla bekleniyor.

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S26 serisiyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Sızdırılan kaynaklara göre Samsung, bu kez de serinin tüm modellerine 16 GB RAM’i standart olarak yerleştirmeye hazırlanıyor.

Galaxy S24 serisinde RAM kapasitesi yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Samsung, bu durumu Galaxy S25 serisinde telafi etmiş ve tüm modellere 12 GB RAM’i yerleştirmişti. Görünüşe göre şirket burada da durmayacak. Macquarie Research’ün paylaştığı yeni bir rapora göre, 2026’da tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisinin tamamı 16 GB RAM ile gelecek.

Galaxy S26 serisinde bellek kapasitesi genişliyor

Rapora göre Samsung’un bu RAM artışına gitmesinin iki temel nedeni var. Birincisi, telefonlarda giderek daha fazla yer kaplayan yapay zeka özelliklerinin yüksek bellek ihtiyacı. Diğeri ise Çinli rakiplerin donanım yarışında çıtayı epey yükseltmiş olması. Galaxy S25 Ultra modelinde 16 GB RAM sadece bazı bölgelerde sunulmuştu. Ancak S26 serisiyle birlikte bu kapasitenin tüm modellere yayılması bekleniyor.

Apple cephesinde ise durum biraz farklı görünüyor. Aynı rapora göre, iPhone 17 serisinin bu yıl 12 GB RAM’e geçiş yapması bekleniyor. Ancak giriş modellerde hâlâ 8 GB RAM kullanılmaya devam edebilir. 2026’da çıkacak iPhone’larda ise 12 GB RAM’in tüm modellere yayılması olası senaryolar arasında yer alıyor.

Galaxy S26 serisinde tüm modellere 16 GB RAM gelmesi yönündeki iddialar, akıllı telefonlarda bellek rekabetinin hız kazandığını gösteriyor. Özellikle yapay zekâ özelliklerinin giderek yaygınlaştığı bu dönemde, cihazların donanım ihtiyaçlarının nasıl evrileceğini önümüzdeki süreçte daha net göreceğiz.