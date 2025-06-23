Samsung'un temmuzda tanıtacağı katlanabilir telefon Z Fold7'nin maketleri AliExpress'te satışa çıktı. Maketler, telefonun tasarımına bakış atmamızı sağlıyor.

Samsung, büyük heyecanla beklenen yeni amiral gemisi katlanabilir telefonları Z Fold7 ve Z Flip7’yi çok yakında tanıtacak. Cihazların, temmuzda bizlerle buluşması beklenirken bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Kitap gibi katlanan Z Fold7’nin maketleri, bir e-ticaret sitesinde satışa sunuldu.

Z Fold7’nin maketi, ünlü Çinli e-ticaret sitesi AliExpress üzerinden satışa çıktı. Dekoratif amaçlar için satılan ve alanların ürünün muhtemel tasarımına önden bakış atmasını sağlayan bu maket, indirimle 1.173,24 TL’ye satılıyor. Hem beyaz hem de siyah seçenekleri eklenmiş. Ürüne buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Z Fold7 böyle gözükecek:

Listelemede bu telefonun gerçek Z Fold7 olmadığı, herhangi bir işlevi olmayan bir maket olduğu belirtilmiş. Tabii ki çalışmasa da yeni katlanabilir telefonun tasarımına bir kez daha bakış atmamızı sağlaması nedeniyle önemli. Telefona baktığımızda önceki sızıntılara uyumlu bir tasarım görüyoruz.

Telefon, ultra ince bir tasarımla gelecek. Öyle ki katlı olmadığında 4,5 mm’lik bir inceliğe sahip olması bekleniyor. Öncekinde ise 5,6 mm kalınlık vardı. Ayrıca arka tarafında oldukça büyük bir üçlü kamera kurulumu göreceğimizi de söyleyebiliriz. Bunlar dışında cihazda 200 MP’lik ana kamera, 8,2 inç ve 6,5 inçlik 120 Hz’lik ekranlar, Snapdragon 8 Elite işlemci, 4400 mAh batarya ve 12 GB RAM gibi özellikler bekliyoruz.

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğini ne zaman yapacağı henüz açıklanmadı. Ancak söylentilere göre 9 Temmuz günü gerçekleştirilebilir. Etkinlikte Z Fold7 ve Z Flip7’ye ek olarak Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic, Watch Ultra 2 akıllı saatler ve yeni Galaxy Buds kulaklık tanıtılması bekleniyor.