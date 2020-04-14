Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni orta seviye tableti Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın resmi basın görselleri İngiltere merkezli bir perakende sitesinde görüldü. Görüntüler, cihazın tasarımına dair detayları ortaya koyuyor.

Samsung yakında Samsung Galaxy Tab S6 Lite olarak bilinen yepyeni bir orta sınıf tableti piyasaya sürecek. Daha önce tabletin fiyatı, çeşitli çevrimiçi perakendecilerde görülmüştü. Ancak bu kez cihazın tasarımını ortaya koyan görüntüler de ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, resmi basın görselleri ve teknik özellikleriyle birlikte İngiltere merkezli perakendeci Argos'ta görüldü. Yeni tabletin görüntüleri, cihazın S Pen kalem desteği ile geleceğini de ortaya çıkarmış oldu.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite böyle görünecek

Samsung Galaxy Tab S6 Lite hem 64 GB Wi-Fi hem de 64 GB 4G/LTE versiyonlarıyla gelecek. Tablet, FHD+ ekran çözünürlük sunan 10.4 inçlik bir LED ekrana sahip. Ayrıca ön panelde üst çerçeveye yerleştirilmiş 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta da sol üst köşede tek bir 8 megapiksel kamera bulunuyor.

Donanım, iki model arasında sadece bağlantı konusunda farklılık gösterecek. Orta segmentte konumlandırılan her iki cihaz da Exynos 9611 işlemci ve 4 GB RAM ile gelecek. Tabletin 64 GB kapasiteli dahili hafızası microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilecek.

Tüm bunların yanı sıra Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ta 840 saate kadar bekleme süresi sunan 7.040 mAh'lik devasa bir batarya yer alacak. Tabletin Oxford Grey ve Agora Blue renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Samsung'un yeni tableti yaklaşık 426 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın özelliklerine ve fiyatına dair detaylar ortaya çıksa da şirketin yeni tabletini ne zaman tanıtacağı bilinmiyor. Bu konuda Samsung tarafından henüz bir açıklama gelmedi.