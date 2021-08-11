Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği Nasıl İzlenir?

Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlarıyla birlikte yeni akıllı saatleri ve yeni kablosuz kulaklığını da bugün gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Peki bu etkinlik nasıl izlenir?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ve hayranları, uzunca bir süredir bugünü bekliyor. Zira şirket, günün ilerleyen saatlerinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğine odaklanmış durumda. Samsung, bu etkinlik kapsamında en yeni akıllı ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacak. Peki Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği herkese açık mı olacak? Bu etkinlik nasıl izlenecek?

Samsung, Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak olan Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold 3 ile Galaxy Z Flip 3'ü tanıtacak. Ayrıca Galaxy Buds 2 isimli kablosuz kulaklık, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic isimli akıllı saatler ve katlanabilir ekranlı telefonlarla uyumlu olarak yeni nesil S Pen de bugünkü etkinlik kapsamında karşımıza çıkacak.

Galaxy Unpacked'ı izleyebileceğiniz 2 yöntem var

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği, resmi olarak 2 kanal üzerinden herkese açık olacak. Bu kanallardan bir tanesi, tahmin edebileceğiniz üzere Samsung'un resmi internet sitesi. Galaxy Unpacked etkinliği için özel bir sayfa oluşturan şirket, etkinliğin bu sayfa üzerinden izlenebilmesine imkan tanıyor. Eğer Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini şirketin internet sitesi üzerinden izlemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung'un en az 6 yeni ürünle karşımıza çıkması beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini canlı olarak izleyebileceğiniz ikinci kanal ise YouTube. Platformdaki resmi kanalında bir canlı yayın planlayan şirket, bu canlı yayını saat 17:00 itibarıyla başlatacak. Şirketin YouTube'daki canlı yayınına baktığımızda, tüketicilerin şimdiden beklemeye başladıklarını görüyoruz. Eğer siz de YouTube'daki yerinizi almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilir ya da bu içeriğimizin sonunda bulunan yayını doğrudan izleyebilirsiniz.