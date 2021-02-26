Samsung Galaxy Xcover 5 Bluetooth Sertifikası Aldı

Samsung'un yakında tanıtması beklenen ultra dayanıklı telefonu Galaxy Xcover, bugün Bluetooth SIG üzerinde kendisini gösterdi. Bluetooth 5 desteğine sahip olacağı belirtilen telefon hakkında herhangi bir teknik özellik paylaşılmadı.

Özellikle işleri aşırı şartlarda olan akıllı telefon kullanıcıları, telefonlarına bir zarar gelmemesi için ayriyeten yeni koruma aksesuarları almak durumunda kalabiliyor. Fakat bu koruma ekipmanları bile telefonu korumakta yetersiz kalabiliyor. Günümüzde bazı şirketler de dayanıklı telefon arayan kullanıcılar için kendi modellerini piyasaya sürüyor.

Bugüne kadar dayanıklı telefon piyasaya süren şirketler arasında Samsung dışında diğer teknoloji devlerinin ismini pek de duyamadık. Geçtiğimiz yıl Galaxy Xcover Pro'yu duyuran şirket, ortaya çıkan yeni bir sertifikaya göre yakın bir zamanda yeni dayanıklı telefon modeli Xcover 5'i tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung, yeni dayanıklı telefonuyla geliyor:

Bluetooth SIG üzerinde keşfedilen yeni sertifikaya göre Samsung Galaxy Xcover 5, SM-G525F model numarasıyla piyasaya sürülecek. Telefonun çift SIM'li modeliyse SM-G525F_DS model numarasını taşıyacak. Telefonun 5G desteğine sahip bir modelinin olup olmayacağı kesin olmasa da bazı kaynaklar bu konuda olumlu görüşler bildiriyor. Bu da Xcover 5'in Samsung'un ilk 5G destekli dayanıklı telefon modeli olabileceği anlamına geliyor.

Sertifikada telefonun Bluetooth 5 desteğine sahip olacağı belirtilirken başka hiçbir detaya yer verilmiyor. Fakat daha önce ortaya atılan iddialara göre telefon, 5,3 inçlik TFT LCD panelle gelecek ve 1600 x 720 piksellik bir çözünürlüğe sahip olacak. İşlemci bölümünde Exynos 850 ile bizi karşılaması beklenen telefon, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamayla temel akıllı telefon işlerini yerine getirecek.

Telefonun arkasında f/1,8 değerine sahip 16 MP'lik bir kamera yer alacak. Ön kameraysa f/2,2 değeriyle 5 MP'lik bir lensten oluşacak. Telefon, 3.000 mAh'lik 15 W hızlı şarj destekli bir bataryadan gücünü alacak. Android 11 tabanlı One UI 3, Samsung Knox, IP68 koruması ve askeri sınıf MIL-STD-810G standardı, telefonun sunacağı diğer özellikler olacak. Telefonun ne zaman çıkacağı ise henüz açıklanmadı.